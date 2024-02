NA ŻYWO: Protest rolników w Warszawie. Stolicę czeka paraliż?

07:45 Na północ od stolicy już zaczynają się blokady dróg.



twitter.com 07:40 Niektórzy na protest wyjeżdżali jeszcze w środku nocy. W poniższym przypadku tuż przed godziną 3.



twitter.com 07:35 Zgodnie z zapowiedziami, główny protest ma rozpocząć się o godzinie 11:00. 07:30 Policja ostrzega przed utrudnieniami w ruchu nie tylko w samej stolicy.



twitter.com

Protestujący od 9 lutego rolnicy we wtorek zjadą się z całej Polski do Warszawy, by zaprotestować z pełną siłą w jednym miejscu. Zapewniali, że ich marsz będzie miał pokojowy przebieg i nie powinien sparaliżować miasta, ale mieszkańcy stolicy i tak przygotowują się na spore utrudnienia.

– Będzie pięć zgromadzeń, przynajmniej na chwilę obecną tyle jest zarejestrowanych. To największe, organizowane przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych, jest to zgromadzenie, w którym organizator przewiduje około 10 tysięcy osób –zapowiadał w poniedziałek 26 lutego Jarosław Misztal, wicedyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa.

– Zgromadzanie ma się odbyć w godzinach 11-15. Zbiórka uczestników zgromadzenia zaplanowana na placu Defilad. Tam o godzinie 11.30 ma nastąpić jego rozpoczęcie i przemarsz przez Aleje Jerozolimskie, rondo de Gaulle’a, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży, Wiejską przed gmach Sejmu, następnie Piękną i Alejami Ujazdowskimi przed Kancelarię Prezesa Rady Ministrów – dodawał Misztal.

Rolnicy swój marsz zamierzają zatrzymać przed budynkami Sejmu i Kancelarii Premiera, by przekazać politykom swoją petycję. – Organizator zadeklarował, że zgromadzenie będzie miało charakter pokojowy, bez blokad. Ale poinformował nas, że nie wyklucza blokad gdzieś na wjazdach do Warszawy, w centrum nie i nie będzie to w ramach zgromadzenia, które zostało zarejestrowane – zaznaczał urzędnik.