Jakub Lewicki traci stanowisko. Odwołano mazowieckiego konserwatora zabytków

Decyzję wydał w czwartek, 29 lutego, wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków, sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bożeny Żelazowskiej.

Jak wyjaśniono w komunikacie wojewody mazowieckiego, odwołanie nastąpiło na postawie art. 91 ust. 1a ustawy z 23 lipca 2003 r. o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, art. 70 § 1 i 2, art. 30 § 1 pkt 2, art. 167 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Urząd przypomina, że do zadań wojewódzkiego konserwatora zabytków należy m.in.: prowadzenie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem prac konserwatorskich, archeologicznych czy restauratorskich. Konserwator opracowuje też plany opieki nad zabytkami, a swoje zadania wykonuje za pomocą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Prof. Lewicki skomentował decyzję w rozmowie z portalem warszawa.naszemiasto.pl. Przypomniał, że jest najdłużej urzędującym wojewódzkim konserwatorem zabytków i przejął urząd siedem lat temu po Barbarze Jezierskiej. Wtedy – jak przekonuje – urząd był w złej kondycji, ale teraz, pod jego kierownictwem, sytuacja znacznie się poprawiła. Lewicki uważa, że jest to najefektywniej działający urząd w Polsce, co mają potwierdzać inni konserwatorzy zabytków.

Prof. Lewicki miał „dorabiać” przy odbudowie Pałacu Saskiego

Zwracał w tym kontekście uwagę na znaczenie dobrej współpracy z miastem, szczególnie w ostatnich dwóch latach. Do swoich największych sukcesów zaliczył wpisanie do rejestru zabytków dworca Warszawa Centralna, co uniemożliwiło jego przekształcenie na centrum handlowe.

„Gazeta Wyborcza” przypomina, że o prof. Lewickim głośno zrobiło się w połowie lutego. Gazeta ujawniła wówczas, że jako mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków „dorabia w zespole doradców spółki Pałac Saski, powołanej do odbudowy zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego”.

Tymczasem – jak czytamy – rolą wojewódzkiego konserwatora jest nadzorować i kontrolować działania tej spółki. „Po naszym artykule nowe władze spółki odwołały prof. Lewicki z tego zespołu” – pisze „Wyborcza” .

