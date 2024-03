Rolnicy pojawią się przed siedzibą PiS? Jest zapowiedź kolejnego protestu

Lider stowarzyszenia „Oszukana Wieś” Wiesław Gryn przekazał, że rolnicy mogą się pojawić przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. W rozmowie z Polskim Radiem przekazał, że „tam jest główna przyczyna protestów”. Pytany o powody, dla których rolnicy wyszli na drogi teraz, choć przekonują, że zaniedbania pojawiły się już za poprzedniej władzy odparł, że środowisko zwraca uwagę na nieprawidłowości od lat.

Warszawa. Kiedy kolejny protest rolników?

Kolejny strajk rolników w stolicy zaplanowano na środę, 6 marca. „Rolnicy, pracownicy, leśnicy, myśliwi razem przeciwko unijnej polityce klimatycznej, Zielonemu Ładowi i niekontrolowanemu napływowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy” – piszą organizatorzy zgromadzenia, które ma przed siedzibą premiera pojawić się tego dnia o godz. 11:00.

– Przez ostatnich 16 lat nie było restrukturyzacji rolnictwa, nie było przygotowania na zderzenie z globalizacją. To nie zarzut w stronę polskiego rządu, ale do Unii Europejskiej. (...) Protesty nie są antyunijne. To raczej jest w obronie Brukseli. Jeśli rolnicy całej Europy mówią, że jest coś źle, to trzeba zrobić reset – powiedział lider stowarzyszenia „Oszukana Wieś”.

Gryn ocenił, że ostatnie spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem dobrze rokuje na przyszłość, a kolejne rozmowy zaplanowano na 5 albo 7 marca. Wśród czynników, które musiałby zaistnieć, by rolnicy zakończyli protest wymienił, że Ukraina powinna zrozumieć, że nie może osłabiać polskiej gospodarki. – Żeby ktoś pomagał Ukrainie, musi być silny. Maseczkę w samolocie też najpierw zakłada rodzin, a później dziecko – tłumaczył.

Dlaczego rolnicy protestują?

Protesty rolników odbywają się w różnych częściach Europy. Łączy je jedno: uczestnicy domagają się konkretnych rozwiązań, które doprowadzą do rozwiązania narastającego od miesięcy kryzysu. Wśród ich postulatów wymienia się przede wszystkim konieczność odstąpienie od przepisów Zielonego Ładu, uszczelnienie granic przed napływem produktów spoza Unii Europejskiej oraz obrona hodowli zwierzęcej w Polsce.

