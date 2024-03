Protest rolników w Warszawie. Rafał Trzaskowski apeluje

W związku z planowanym protestem rolników, który odbędzie się jutro w Warszawie, w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa zostanie powołany sztab z udziałem m.in. policji, straży miejskiej oraz przedstawicieli Zarządu Transportu Miejskiego. Zespół będzie na bieżąco monitorował sytuację na ulicach.

„Miasto wydało zakazy przeprowadzenia dwóch zgromadzeń, które miały polegać na zablokowaniu wjazdów do Warszawy na Trakcie Brzeskim i Wale Miedzeszyńskim” – czytamy na oficjalnej stronie Warszawy. Decyzja została podjęta w obawie przed wystąpieniem paraliżu na drogach. Nad bezpiecznym przebiegiem protestów będzie czuwała policja. Warszawski Transport Publiczny jest przygotowany na różne scenariusze zmian w ruchu.

Protest rolników w Warszawie. Apel Rafała Trzaskowskiego

Do zapowiadanego protestu rolników odniósł się Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy opublikował na portalu X (dawnym Twitterze – red.) nagranie, w którym zaapelował do mieszkańców stolicy. – W związku z protestami rolników apelujemy do państwa o to, żeby nie wjeżdżać samochodami do centrum, jeżeli ktoś nie musi, żeby raczej przesiadać się na komunikację miejską, zwłaszcza na metro – powiedział włodarz stolicy.

– Policja będzie oczywiście dbała o bezpieczeństwo, bo to jej zadanie, a my będziemy w Centrum Bezpieczeństwa monitorować to, co dzieje się na ulicach Warszawy. Będziemy starali się, żeby te protesty były jak najmniej uciążliwe, ale korzystajcie państwo z komunikacji miejskiej – podsumował Rafał Trzaskowski.

Kilka godzin wcześniej Donald Tusk zaprosił rolników na spotkanie, które odbędzie się w najbliższą sobotę. Premier zapowiedział również uchwałę, która ma stanowić jeden z kroków ku rozwiązaniu narastającego kryzysu.

