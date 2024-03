Protest rolników w Warszawie. Policja wydała komunikat. Kilku funkcjonariuszy zostało rannych

Komenda Stołeczna Policji wydała komunikat w związku z incydentami, do których doszło podczas dzisiejszego protestu rolników w Warszawie. „W czasie wydarzeń mających miejsce przy ul. Wiejskiej rannych zostało kilku policjantów. Na obecną chwilę zatrzymano kilkanaście osób. Część spośród protestujących osób próbowała przedostać się przez barierki zabezpieczające teren Sejmu. Zostało to im uniemożliwione” – czytamy w komunikacie, w którym policja w jednoznaczny sposób odniosła się do medialnych spekulacji. Po godz. 14:00 redakcja Onetu przekazała, że kilka osób wdarło się na teren Sejmu. Jak dodano, miały zostać zatrzymane.

Policja podkreśliła, że prowadzone przez funkcjonariuszy działania obecnie koncentrują się na tym, aby zapobiec „eskalacji w inne rejony miasta takich sytuacji, jakie miały miejsce przy ulicy Wiejskiej”. „Od początku prowadzonego zabezpieczenia wykorzystujemy w nim zespoły antykonfliktowe, dążąc do zapobiegania konfrontacji” – czytamy w komunikacie.

Donald Tusk zaprosił rolników na spotkanie. Premier wskazał konkretny termin

Donald Tusk zaprosił rolników na spotkanie, które odbędzie się już w najbliższą sobotę. – Mam nadzieję, że przyjmą zaproszenie – powiedział szef polskiego rządu. Premier Tusk zapowiedział, że przedstawi raport z podjętych w ostatnim czasie działań.

Protesty rolników odbywają się nie tylko w Polsce. Demonstrujący sprzeciwiają się zapisom Europejskiego Zielonego Ładu, a także zwracają uwagę na zagrażającą im konkurencję z powodu importu taniej żywności z krajów o niższych standardach produkcji niż te obowiązujące w Unii Europejskiej. Protestujący domagają się wprowadzenia konkretnych rozwiązań, które pozwolą rozwiązać narastający kryzys.

