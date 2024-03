Policja podsumowała incydenty podczas protestu rolników. Są też dane o frekwencji

Komenda Stołeczna Policji wydała komunikat w związku z protestem rolników, który odbył się wczoraj w Warszawie. Jak przekazano, powołując się na szacunki miejskiego ratusza, w demonstracji wzięło udział ok. 30 tys. osób. „Zdecydowana większość protestujących manifestowała swoje poglądy pokojowo. Jednak nie zabrakło wśród nich prowokatorów, którzy atakowali policjantów, niszczyli mienie oraz próbowali wedrzeć się do centralnych organów państwowych” – czytamy w komunikacie policji.

Funkcjonariusze poinformowali, że w wyniku incydentów, do których doszło przed Sejmem, 14 policjantów zostało rannych. Mundurowym udzielono pomocy medycznej w szpitalach. Obrażenia jednego z nich są na tyle poważne, że musi pozostać w placówce medycznej.

Policja podkreśliła, że zadaniem funkcjonariuszy było zapewnienie bezpieczeństwa „wszelkim wydarzeniom związanym z protestem rolników”. Jak zaznaczono, mimo dużych emocji przez wiele godzin protest przebiegał w bardzo spokojny sposób.

„Pierwsze poważniejsze incydenty zaczęły pojawiać się podczas zgromadzeń przed Sejmem oraz KPRM. Pomimo agresywnych i prowokacyjnych zachowań ze strony niektórych uczestników protestu, działania Policji skupiły się na tym, by łagodzić narastające napięcie. Wielokrotnie działania podejmowali policjanci Zespołów Antykonfliktowych Policji. Do uczestników kierowano liczne komunikaty o zachowaniu zgodnym z prawem. Apelowano także do organizatorów, na których ciąży szczególny obowiązek prawny zapewnienia bezpieczeństwa uczestników oraz zgodnego z prawem przebiegu zgromadzenia” – czytamy dalej.

W dalszej części komunikatu policjanci zaznaczyli, że chociaż nie byli stroną w proteście, to w ich kierunku „nieustannie narastała agresja ze strony prowokatorów”. „Mimo wszystko działania Policji skupione były na łagodzeniu napięcia i studzeniu emocji. Po to, by nie doszło do eskalacji wydarzeń. W kierunku interweniujących policjantów rzucana była kostka brukowa, kamienie, butelki, znaki drogowe, race. Wiele nagrań przedstawia osoby atakujące policjantów drzewcami z biało-czerwoną flagą” – podano dalej.

Na zakończenie podkreślono, że policji zależy na transparentności podejmowanych działań. Analizie poddawany jest zgromadzony materiał filmowy. „Badane są agresywne zachowania osób biorących udział w proteście, jak i policjantów pod kątem prawidłowości podejmowanych środków zapobiegawczych” – podsumowano.

