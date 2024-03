Aktywiści oblali Warszawską Syrenkę farbą. Trzaskowski poinformował o dalszych czynnościach

Aktywistki klimatyczne oblały w piątek Warszawską Syrenkę pomarańczową farbą. Policja zatrzymała sprawczynie. Dwie kobiety, które zadeklarowały, że należą do organizacji o nazwie „Ostatnie Pokolenie” przekazały, że przeprowadzona w Dniu Kobiet akcja ma zwrócić uwagę opinii publicznej na sprawę klimatu.

– Jesteśmy ostatni pokoleniem. Dziś jest Dzień Kobiet. Nasze ciężko wywalczone prawa wciąż są łamane. A będzie tylko gorzej. Katastrofa klimatyczna to wojny. Wojny to przemoc i gwałty. Nie możemy do tego dopuścić. Będąc tutaj, świętuję Dzień Kobiet. To jest mój sprzeciw. Jesteśmy ostatnim pokoleniem i będziemy o siebie walczyć – zapewniała jedna z nich.

Na to zdarzenie zareagował prezydent stolicy. Rafał Trzaskowski zapewnił, że „mało kto traktuje kwestie klimatyczne tak poważnie jak Warszawa”. Mimo to – co podkreślił w krótkim wpisie w mediach społecznościowych – nie ma w stolicy miejsca na akty wandalizmu. „Natychmiast po zakończeniu czynności przez funkcjonariuszy policji miejskie służby rozpoczną czyszczenie pomnika” – poinformował.

Wiele osób komentujących wypowiedź Trzaskowskiego wskazywała, że to aktywistki powinny zostać obarczone kosztami czyszczenia pomnika, bądź zrobić to na własną rękę.

„Ostatnie Pokolenie” żąda dostępnego i taniego publicznego transportu dla wszystkich Polek i Polaków. Niedawno aktywiści z tej organizacji zakłócili koncert w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Później działacze napisali list do premiera, w którym stawiają rządowi ultimatum. „Ostatnie Pokolenie” grozi, że jeżeli ich postulaty nie zostaną spełnione, to przystąpią do kampanii „obywatelskiego oporu”.

