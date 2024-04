Aktywiści z Ostatniego Pokolenia znów w akcji. Zablokowali warszawskie mosty

Kierowcy przejeżdżający nad Wisłą w centrum Warszawy muszą uzbroić się w cierpliwość. Aktywiści klimatyczni zablokowali dwa kluczowe mosty w stolicy Polski: Gdański i Poniatowskiego. Przykleili się do nawierzchni przy pomocy silnych klejów, by dać wszystkim do zrozumienia, że swoje postulaty traktują poważnie.

Ostatnie Pokolenie zablokowało mosty w Warszawie

Na profilu facebookowym Ostatniego Pokolenia przeczytać możemy kilka zdań wyjaśnień. Aktywiści tłumaczą m.in., dlaczego w ogóle blokują mosty. „Ponieważ ocalenie miliardów ludzi przed głodem i cierpieniem wskutek zapaści klimatycznej i społecznej, jest obowiązkiem moralnym wyższej wagi niż nieprzeszkadzanie nikomu” – czytamy.

„Opór społeczny trwa, ponieważ premier Donald Tusk zignorował postulaty dot. taniego i dostępnego transportu publicznego. Zamiast tego rząd planuje do 2030 roku wydać 294 mld. zł. na budowę autostrad i ekspresówek” – zwracają uwagę autorzy komunikatu.

„A to wszystko podczas gdy emisje CO2 z transportu (jedna piąta wszystkich emisji!) w Polsce rosną, a wraz z nimi pogarsza się kryzys. Czy rząd wybierze dostępny transport i odpowiedzialną politykę klimatyczną czy Polskę nękaną przez susze, niedobory żywności i brak wody w kranach (ale z autostradami…)?” – pytają osoby zaniepokojone o stan środowiska.

Aktywiści klimatyczni szukają sojuszników

Przy zdjęciach z protestu zamieszczono też apel o dołączenie do sprawy i zapowiedziano zbiórkę. „Dołącz do osób działających wobec zapaści klimatycznej. Najbliższe spotkanie w czwartek 18.04 o 18.00 przy Kruczej 17” – napisali członkowie Ostatniego Pokolenia na Facebooku.

W odnośniku do wydarzenia przeczytać możemy kilka kolejnych zdań na temat celów grupy. „Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które żyje z dostępem do pełnej wiedzy o kryzysie klimatycznym, a zarazem ostatnim pokoleniem, które wciąż ma szansę powstrzymać jego najgorsze skutki” – podkreślają aktywiści.

„Potrzebujemy ludzi, którzy się sprzeciwią. Spotykamy się, by porozmawiać o naszych planach, wartościach i społeczności. I odpowiemy na najważniejsze pytanie – jak działać wobec katastrofy?” – dodają, zapowiadając spotkanie przy ulicy Kruczej w Warszawie.

