Tak powstaje Muzeum Getta Warszawskiego. Opublikowano najnowsze zdjęcia

W październiku 2023 roku rozpoczęły się prace budowlano-konserwatorskie na terenie dawnego kompleksu szpitalnego Bersohnów i Baumanów – jednego z nielicznych budynków, które przetrwały zagładę warszawskiego getta. Celem podejmowanych działań jest dostosowanie gmachu pod przyszłą siedzibę Muzeum Getta Warszawskiego.

Tak przebiega budowa Muzeum Getta Warszawskiego. „Uchylamy rąbka tajemnicy”

Dotychczas zostały wykonane prace rozbiórkowe, podbijanie fundamentów budynku dawnego szpitala, a końca dobiega głębienie ścian szczelinowych. Wszelkie działania są przeprowadzane zgodnie z wydaną decyzją konserwatorską oraz uzyskaną prawomocną decyzją pozwolenia na budowę. „Uchylamy rąbka tajemnicy i zabieramy Was na budowę Muzeum Getta Warszawskiego” – czytamy we wpisie na Facebooku, do którego dołączono kilka zdjęć dokumentujących postępy prac w środku budynku, a także z zewnątrz.

W Muzeum Getta Warszawskiego będzie dostępna wystawa stała, ale to nie jest jedyny ważny punkt tego miejsca. „Wystawa stała w Muzeum będzie się składać z dziewięciu galerii i obejmować lata od końca XIX wieku do zakończenia II wojny światowej. Sam zabytkowy budynek będzie stanowił jej integralną część. W kompleksie muzealnym znajdzie się też Centrum Edukacji usytuowane w zabytkowym budynku dawnego Pawilonu Okulistyki, audytorium dla 150 widzów, magazyny zbiorów i przestrzeń dla wystaw czasowych” – poinformowano w mediach społecznościowych.

W dalszej części wpisu administratorzy profilu Muzeum Getta Warszawskiego na Facebooku wystosowali zaproszenie do odwiedzania wystawy plenerowej #ZbieramyBudujemyPamiętamy, która znajduje się na placu Grzybowskim. Jest dostępna do końca roku, w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

