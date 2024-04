Akcja służb przed siedzibą ABW. „Nieznany przedmiot”

„Zablokowana ulica na Mokotowie. Akcja służb pod siedzibą ABW. Przy ulicy Rakowieckiej przed budynkiem służb, zidentyfikowano nieznany przedmiot (prawdopodobnie porzucona torba)” – poinformował Miejski Reporter za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Jak przekazał, na miejscu trwa akcja pirotechników, a teren zabezpiecza straż pożarna oraz policja. Czynności prowadzi Służba Ochrony Państwa.

Warszawski Transport Publiczny poinformował o zmianie organizacji ruchu. W związku z zablokowanym przejazdem ul. Rakowiecką na odcinku od ul. Puławskiej do Al. Niepodległości, autobusy linii 119, 167 i 168 skierowane zostały na trasę objazdową. Linie 119, 167, 168 w kierunku Rakowiecka Sanktuarium / Stare Bemowo / Woronicza:..- Puławska – Madalińskiego – Al. Niepodległości.

Doradca prezydenta: Niepokojące informacje z Warszawy

Na zdarzenie natychmiast zareagował doradca prezydenta Andrzeja Dudy. „Niepokojące informacje z Warszawy. Ulica Rakowiecka zablokowana. Podobno w siedzibie ABW zarządzono alarm, trwa kontrola pirotechniczna. Ktoś informować miał o podłożeniu ładunku” – napisał Stanisław Żaryn.

Były pełnomocnik rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej pyta, czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego została „sparaliżowana informacją o bombie” . „Niedobrze to wygląda. Panie premierze, panie ministrze Siemoniak, co się dzieje z polskimi służbami? Przestańcie zajmować się polowaniem na czarownice i weźcie się do pracy” – apelował .

