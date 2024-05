Polska, USA i Izrael jednomyślne. Nowe informacje ws. ataku na Synagogę Nożyków

W nocy z wtorku na środę 1 maja doszło do próby podpalenia synagogi Nożyków w warszawskim Śródmieściu. Sprawca użył koktajlu Mołotowa, który rozbił się o fasadę, blisko jednego z okien na parterze. Ogień został na tyle szybko ugaszony, że w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Rabin Polski Michael Schudrich przekazał, że gdyby butelka z łatwopalną substancją trafiła 15 centymetrów w lewo, to ogień mógłby dotrzeć przez okno do środka budynku, gdzie znajduje się biblioteka.

Warszawa. USA i Izrael potępiają atak na synagogę

Oburzenia zaistniałą sytuacją nie ukrywa ambasador Izraela. Jakow Liwne ocenił, że osoby, które chciały podpalić synagogę Nożyków, starały się „spalić relacje żydowsko-polskie”. „Takie skandaliczne ataki antysemickie nie mogą być dziś tolerowane. Trzeba znaleźć i ukarać sprawców” – stwierdził dyplomata. – – Chcę podziękować wszystkim tym, którzy dzisiaj wypowiedzieli się przeciwko temu aktowi wandalizmu, ale musimy zrobić więcej. Nie tylko słowa, musimy podjąć działania – dodał.

Słowa krytyki popłynęły również ze strony ambasadora USA. – Chcę powiedzieć to bardzo jasno, ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie jest przeciwko antysemityzmowi. W imieniu prezydenta Joe Bidena zdecydowanie potępiam ten atak na synagogę Nożyków i ten akt antysemityzmu – powiedział Mark Brzeziński dodając, że będziemy wysoko trzymać głowę w walce z antysemityzmem i będziemy pamiętać o ofiarach Holokaustu". – Synagoga Nożyków jest symbolem przetrwania i stoimy tu, wyrażając solidarność z synagogą, dzisiaj i jutro – podkreślił.

Jednym głosem wypowiedzieli się również przedstawiciel polskich władz. Incydent potępił także Andrzej Duda. Potępiam haniebny atak na Synagogę Nożyków w Warszawie. Nie ma w Polsce miejsca na antysemityzm! Nie ma w Polsce miejsca na nienawiść – napisał prezydent w mediach społecznościowych. Dzięki Bogu nikt nie ucierpiał. Ciekawe kto nam próbuje zakłócić rocznicę wstąpienia do UE. Może ci sami, którzy bazgrali gwiazdy Dawida w Paryżu? – zastanawiał się Radosław Sikorski.

Atak na synagogę. 16-latek w rękach policji

Oświadczenie w sprawie wydała stołeczna policja. Policjanci z Komendy Rejonowej Warszawa I wspólnie z policjantami z KSP, przy współpracy z ABW zatrzymali 16-letniego mężczyznę, obywatela Polski, który ma związek ze zdarzeniem na terenie synagogi. To właśnie on jest osobą podejrzewaną o rzucenie butelką z łatwopalną cieczą w budynek. Do zatrzymania doszło w jednym z mieszkań na terenie warszawskiego Bemowa.

