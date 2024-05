Na oszustwach przy kasie samoobsługowej zaoszczędziła 215 zł. Grozi jej 8 lat więzienia

Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz nadzoruje postępowanie w sprawie niezgodnej z prawem działalności 53-latki. Kamery monitoringu jednego ze sklepów nagrały kobietę, gdy oszukiwała podczas zakupów przy kasie samoobsługowej.

Służby zawiadomili pracownicy sklepu przy ul. Conrada w Warszawie. Oficer dyżurny bielańskiej komendy otrzymał informację, że ujęto sprawcę przestępstwa i zdecydował się wysłać na miejsce patrol policji.

Pracownicy sklepu przekazali, że kobieta brała banany i awokado, a następnie pakowała je do trzech toreb. Później kierowała się do kasy samoobsługowej. Produkty ważyła jako jabłka, które są zdecydowanie tańsze. Nie wiedziała jednak, że jej działaniom przyglądał się pracownik ochrony za pośrednictwem kamery monitoringu.

Oszukiwała na kasie samoobsługowej. Wszystko nagrały kamery

Z komunikatu policji wynika, że różnica pomiędzy kwotą zapłaconą przez 53-latkę, a rzeczywistszą wartością zakupów wyniosłą ponad 215 złotych.

Kobieta trafiła została zatrzymana przez policję i trafiła do aresztu. Policjanci z wydziału do walki przestępczością gospodarczą i korupcją przedstawili jej zarzuty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami czyny 53-latki traktowane są jako oszustwo. Kobiecie grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

To kolejny przypadek kradzieży w sklepie, gdzie sprawca wykorzystuje system samoobsługowy do oszustw. Policja apeluje o czujność i zgłaszanie wszelkich podejrzanych zachowań. Należy pamiętać, że kradzież jest przestępstwem i może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi. Korzystając z kas samoobsługowych, zwracajmy uwagę na to, co skanujemy i upewnijmy się, że płacimy za wszystkie produkty. W przypadku zauważenia podejrzanego zachowania, należy zgłosić to pracownikowi sklepu lub ochronie.