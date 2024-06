Wiec Donalda Tuska w Warszawie. Mieszkańcy muszą przygotować się na utrudnienia

4 czerwca o godzinie 18 w stolicy zebrać mają się osoby, które chcą świętować pierwsze częściowo wolne wybory w powojennej historii Polski. To wtedy przedstawiciele komunistycznej PRL pozwolili na demokratyczną walkę o 35 proc. mandatów poselskich oraz wszystkie mandaty senatorskie.

Marsz Donalda Tuska

Trudno ukryć, że jest to także wydarzenie, będące swoistą formą poparcia dla obecnego rządu, ponieważ zaprasza na nie premier Donald Tusk. To także powtórka „Marszu Miliona Serc” sprzed roku, który dał obecnej koalicji rozpęd potrzebny do wygrania wyborów jesienią. I tym razem może on mieć znaczenie dla wyborów, ponieważ już pod koniec tygodnia Polacy wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego.

– Umawiamy się na najbliższy wtorek 4 czerwca, na godzinę 18.00, tu w Warszawie, na placu Zamkowym. Po to, żeby świętować, bo to jest 4 czerwca – dzień, w którym Polacy pokonali zło – mówił pod koniec maja Donald Tusk w nagraniu, które trafiło do mediów społecznościowych.

„4 czerwca na Placu Zamkowym w Warszawie i 9 czerwca przy urnach w całej Polsce pokażmy, że nam wciąż bardzo zależy. Na Polsce, na Europie, na uczciwej demokracji i rozliczeniu zła. Mi zależy, bardziej nie może. Przyjdźcie i przekonajcie wątpiących, słabnących i kombinujących” – przypomniał premier tuż przed wydarzeniem.

Marsz 4 czerwca. Warszawiaków czekają utrudnienia

Wiec może spowodować poważne utrudnienia w centrum stolicy. Jeszcze przed godziną 18 Warszawski Transport Publiczny proponował objazdy, które pomogą uniknąć poważniejszych korków. Zablokowany będzie przejazd ulicą Miodową i Krakowskim Przedmieściem. Autobusy linii 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503 oraz 518 pojadą innymi trasami.

Zmiany w ruchu komunikacji miejskiej mogą objąć takżetrasę W-Z w rejonie Starego Miasta. Podobnie będzie w przypadku autobusów linii 160, które zawrócą na wysokości Dworca Wileńskiego. Z kolei autobusy linii 190 dojadą z jednej strony do pl. Bankowego, a od strony Marek tylko do skrzyżowania al. „Solidarności” z Targową, następnie zawrócą na wysokości ulicy Ząbkowskiej.

