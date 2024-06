Wiec Tuska podzielił Polaków. „Szanuj ojca i nie głosuj na folksdojcza”

We wtorek 4 czerwca na Placu Zamkowym odbył się wiec Platformy Obywatelskiej, z Donaldem Tuskiem na czele. – Sytuacja jest bardzo poważna. Mówiłem o tym, że historia 1989 roku to było wypędzanie sowieckiego systemu z naszej ojczyzny. Zobaczcie, dzisiaj tak naprawdę jesteśmy po to, żeby tamten ład tutaj nie wrócił – powiedział premier. – Nic nie jest dane raz na zawsze. Nie możemy zasnąć, nie możemy odpocząć – przestrzegał szef polskiego rządu.

Donald Tusk podkreślił także, że stawka zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego jest ogromna. – 9 czerwca Polska i świat zobaczy znowu, że jesteśmy silni i zjednoczeni – podsumował premier.

Kontrmanifestacja w Warszawie? Buda o kilku tysiącach osób

Na Placu Zamkowym pojawili się nie tylko zwolennicy polityki prowadzonej przez gabinet Donalda Tuska. – Kilka tysięcy osób przyszło na Plac Zamkowy z takim widocznym oczekiwaniem pokazania i usłyszenia, kiedy będą realizowane konkrety Donalda Tuska. 100 konkretów. Miało to być już 21 marca. Niestety, na ten moment tylko dziewięć ze 100 zostało zrealizowanych. Widzę ogromny zawód, rozczarowanie, widzę pewną dezorientację nawet elektoratu Koalicji Obywatelskiej – powiedział Waldemar Buda, poseł PiS.

Transparenty na wiecu Tuska. „Szanuj matkę, szanuj ojca i nie głosuj na volksdojcza”

Część uczestników wiecu trzymała w rękach biało-czerwone flagi, inni przynieśli ze sobą plakaty wyborcze kandydatów, którzy ubiegają się o mandaty europosłów. Pojawiły się również transparenty. Na jednym z nich widoczny jest napis: „Tusek i »Bolki«. Antypolacy obaliliście patriotyczny rząd Jana Olszewskiego”. „Szanuj matkę, szanuj ojca i nie głosuj na volksdojcza (pisownia oryginalna – red.)” – czytamy na kolejnym.

Jeden z transparentów odnosił się do sytuacji na granicy z Białorusią: „Na granicy umierają ludzie. Polsko, bądź ludzka”. Warto zaznaczyć, że w sztuczne wytwarzanie presji migracyjnej na polską granicę są zaangażowane reżimy w Moskwie i Mińsku. Wykorzystują ludzi, których mamią złudną obietnicą łatwego przedostania się do państw UE.

