Horror w środku Warszawy. 33-latek podpalił mieszkanie, gdy żona była wewnątrz

Opisywana tutaj sytuacja jak z horrorów rozgrywała się przed kilkoma dniami. W jednym z bloków przy ulicy Żurawiej wybuchł pożar. Strażacy oraz policjanci wezwani do zdarzenia ewakuowali mieszkańców i zabezpieczyli okolicę.

Próba zabójstwa w centrum Warszawy

Jak się okazało, ogień podłożył 33-latek, który wcześniej wszedł do bloku i próbował dostać się do mieszkania żony. Dobijał się do drzwi i groził, że ją zabije. Ostatecznie podpalił drzwi lokalu. Kobiecie udało się uciec przez okno, do mieszkania sąsiadów. Sporo przy tym ryzykowała, ponieważ jej mieszkanie znajdowało się na czwartym piętrze.

Krótko po zdarzeniu policjanci zatrzymali podpalacza. Choć wypierał się, że ma cokolwiek wspólnego z pożarem, trafił do aresztu. — W momencie zatrzymania 33-latek zachowywał się agresywnie wobec interweniujących mundurowych — dodawał sierż. szt. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej komendy.

Warszawa. Rozbój i usiłowanie zabójstwa

Funkcjonariuszom udało się powiązać 33-latka z jeszcze jednym przestępstwem. Kilka godzin wcześniej miał on dokonać rozboju w jednym ze sklepów przy alei Wyzwolenia. Zastraszył sprzedawcę przy pomocy rewolweru i ukradł dwa tysiące złotych. W jego mieszkaniu policja zabezpieczyła broń hukową, którą posłużył się agresor.

— Sprawca serii przestępstw usłyszał liczne zarzuty, w tym usiłowania zabójstwa oraz rozboju. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury stosując wobec 33-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy – informował sierż. szt. Pacyniak.

