Zdewastowano pomnik Ofiar Rzezi Woli. 76-latka usłyszała zarzuty

Do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych w poniedziałek, 5 sierpnia. Pomnik Ofiar Rzezi Woli w Warszawie oblano brązową substancją. Policja udostępniła w sieci wideo, na którym widać sprawcę i poprosiła świadków o pomoc w ustaleniu tożsamości tej osoby.

Wola. 76-latka z zarzutami znieważenia pomnika

Już we wtorek mundurowi doprowadzili do jej ujęcia. „Policjanci z Woli, dzięki zaangażowaniu wielu funkcjonariuszy i zakrojonym na szeroką skalę czynnościom operacyjno-rozpoznawczym, zatrzymali osobę podejrzewaną o wczorajsze przestępstwo dotyczące znieważenia pomnika” – poinformowali w mediach społecznościowych. Okazało się, że to 76-letnia mieszkanka dzielnicy.

W środę kobiecie przedstawiono zarzuty znieważenia pomnika. Poinformowano również, że w trakcie przesłuchania „nie umiała powiedzieć”, dlaczego tak postąpiła. „76-latka odpowie za przestępstwo z art. 261 kk. Za ten czyn grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności. Decyzją prokuratury kobieta została objęta policyjnym dozorem” – przekazano.

Pomnik Ofiar Rzezi Woli został wyczyszczony

Funkcjonariuszom podziękował burmistrz warszawskiej Woli Krzysztof Strzałkowski. „Wielkie podziękowania dla policjantek i policjantów Komendy Stołecznej Policji zaangażowanych w szybkie ustalenie osoby podejrzanej o wczorajsze znieważenie pomnika ofiar Rzezi Woli” – napisał. Przyznał też, że zmartwiła go informacja o tym, że jest to mieszkanka dzielnicy.

Jeszcze we wtorek Strzałkowski poinformował, że z pomnika usunięto brązową substancję. „Po skandalicznym akcie wandalizmu tablica Tchorka upamiętniająca rozstrzelanie przez Niemców 5 sierpnia 1944 roku ok. 7 tysięcy osób na terenie dawnej fabryki "Ursus" została wyczyszczona” – napisał. Zapowiedział, że dzielnica wkrótce poprosi o opinię w sprawie ewentualnych prac konserwatorskich.

