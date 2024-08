Trzaskowski zaprasza na spektakl dronowy w Warszawie. Cel jest wyjątkowy

– Drogie warszawianki, warszawiacy i goście Warszawy! Obchodzimy w tym roku 80-tą rocznicę Powstania Warszawskiego. Powstania, w którym mieszkańcy naszego miasta, także kobiety i dzieci, podjęli bohaterską, choć nierówną walkę ze złem. Umiłowanie wolności, miłość do ojczyzny i jej stolicy były tym, co dawało im siłę i odwagę – powiedział Rafał Trzaskowski. – Zapraszam wszystkich na wspaniały pokaz, w którym nowoczesne rozwiązania techniczne i artystyczna wizja twórców oddadzą hołd tym, którzy walczyli i oddawali życie za naszą wolność i niepodległość – dodał prezydent Warszawy.

Spektakl dronowy w Warszawie. Widowisko w symbolicznym celu

W ten sposób włodarz stolicy nawiązał do spektaklu dronowego, który rozpocznie się w piątek 30 sierpnia o godz. 21:30. Najlepszym miejscem do obserwowania widowiska będzie Bulwar gen. George’a Smitha Pattona. Pokaz potrwa około 12 minut, a w czasie jego trwania 615 dronów wzbije się na wysokość od 60 do 120 metrów, tworząc na niebie 12 symbolicznych figur upamiętniających Powstanie Warszawskie.

Jak podano na oficjalnej stronie Warszawy, narracja tego spektakularnego pokazu będzie wzbogacona o prawdziwe głosy i wypowiedzi Powstańców: Wandy Traczyk-Stawskiej (pseudonim: „Pączek”), Tymoteusza Duchowskiego (pseudonim: „Motek”), Tomasza Łaszkiewicza (pseudonim: „Konrad” i „Brat”), Jadwigi Bielesz (pseudonim: „Waligóra”), Eugeniusza Jana Wlaź (pseudonim: „Gabi”), Eugenii Adamiak – łączniczki, Edmunda Baranowskiego (pseudonim: „Jur”).

Materiały zostały udostępnione dzięki Muzeum Powstania Warszawskiego z Archiwum Historii Mówionej. Jeżeli chodzi o oprawę muzyczną, w czasie wydarzenia będzie można usłyszeć dedykowany Powstaniu Warszawskiemu utwór symfoniczny „Drones Over the City”, który został skomponowany przez Karima Martusewicza, syna Powstańca.

