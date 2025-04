Kto sięgnie po fotel prezydenta Warszawy? To oni mogą zastąpić Trzaskowskiego

Niezależnie od tego, czy dotyczą one pierwszej tury wyborów, czy drugiej, Rafał Trzaskowski przoduje we wszystkich sondażach prezydenckich. Jeśli taki stan utrzyma się przez najbliższe półtora miesiąca, polityk przeniesie się z placu Bankowego do Pałacu Prezydenckiego. Powstaje więc jedno pytanie: Kto sięgnie po fotel prezydenta Warszawy?

Warszawska „Wyborcza” opublikowała obszerną giełdę nazwisk polityków Koalicji Obywatelskiej, którzy mają być brani pod uwagę przy tym rozdaniu. Jak podkreśla dziennik, kolejność nazwisk jest alfabetyczna i nie oznacza szans poszczególnych osób. Pierwsza na liście pojawia się Aleksandra Gajewska, posłanka i wiceministra pracy, rodziny i polityki społecznej. Kolejny wymieniany jest Marcin Kierwiński, minister ds. odbudowy kraju po powodzi. Dziennikarze wskazują także na Dorotę Łobodę, posłankę i rzeczniczkę klubu parlamentarnego KO. Wśród nazwisk przewijać ma się także Barbara Nowacka, posłanka i ministra edukacji narodowej. Tutaj jednak ma być pewne „ale”. Nowacka nie jest członkinią Platformy Obywatelskiej, a stoi na czele własnego ugrupowania – Inicjatywy Polska. „Wyborcza” wskazuje również na Wiolettę Paprocką, jedną z najbliższych współpracowniczek Trzaskowskiego i aktualną szefową jego sztabu wyborczego. Jej nazwisko pojawia się także na giełdzie osób, które mogłyby poprowadzić kancelarię prezydenta. Ostatni wymieniany jest Michał Szczerba, europoseł. Nie tylko KO. To oni mogą sięgnąć po fotel prezydenta Warszawy Jako potencjalnego kandydata Prawa i Sprawiedliwości dziennik wskazuje na Sebastiana Kaletę, posła i szefa warszawskich struktur ugrupowania. Kaleta zanim został deputowanym zasiadał w radzie miasta stołecznego. Pod znakiem zapytania ma być to, kogo wystawi Nowa Lewica. Tutaj „Wyborcza” wskazuje na Magdalenę Biejat, senatorkę i wicemarszałkinię Senatu. Od działaczy dziennik słyszy jednak, że polityczka może być zmęczona po trwającej właśnie kampanii prezydenckiej. Tym bardziej, że prowadziła ona także kampanię na fotel prezydenta Warszawy w ostatnich wyborach samorządowych. Alternatywą dla Nowej Lewicy może być Jan Mencwel, radny miejski i założyciel ruchu Miasto Jest Nasze. Już przy ostatnich wyborach ruchy miejskie tworzyły z ugrupowaniem wspólną listę. Kandydata wystawić ma także partia Zieloni. Na wybory trzeba będzie poczekać. Wszystko zależy od Trzaskowskiego W kontekście wygranej Trzaskowskiego pojawia się także drugie pytanie, nieco mniej „gorące”, ale równie ważne: kiedy odbędą się przyspieszone wybory. I nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, czy przy ewentualnej wygranej Trzaskowski zrezygnuje ze stanowiska w ratuszu w czerwcu, czy wyniknie to z jego zaprzysiężenia na początku sierpnia. Przy pierwszym wariancie premier powoła komisarza, przy drugim – obowiązki przejmie Renata Kaznowska, pierwsza zastępczyni. W obu przypadkach jednak wybory muszą zostać rozpisane najpóźniej w ciągu trzech miesięcy. Tak więc ich datę poznamy albo w sierpniu, albo w listopadzie. Czytaj też:

