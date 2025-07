Rutynowa kontrola zamieniła się w dramat. Policjant „ciągnięty po jezdni”

WSPRiTS „Meditrans” – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie – niemal codziennie relacjonuje wstrząsające zdarzenia, do których dochodzi podczas interwencji służb.

Tym razem groźny incydent miał miejsce trzeciego dnia lipca w godzinach wieczornych – na terenie warszawskiej dzielnicy Wawer. Poszkodowaną osobą jest 43-letni funkcjonariusz policji, który doznał licznych obrażeń ciała.

Warszawa. Potrącenie policjanta w Wawrze. „Był ciągnięty po jezdni”

Stacja pogotowia pisze, że na ulicy Marysińskiej drogówka prowadziła kontrole kierowców (choć w innych źródłach podawana jest ulica Ostrobramska). Próbowali zatrzymać jednego z nich, ale w trakcie interwencji policjant został potrącony. Był „ciągnięty po jezdni przez ponad 100 metrów” – pisze zespół prasowy jednostki ratunkowej „Meditrans”.

W jakim stanie znajduje się 43-latek? „Funkcjonariusz ma powierzchowne urazy głowy, barku i ramienia. Został przewieziony do szpitala” – poinformowano.

Najpierw zatrzymał się, ale to była „zmyłka”

Portal Interia pisze natomiast, że w czwartek ok. godz. 20 mundurowi „rutynowo sprawdzali prędkość pojazdów”. W pewnym momencie mieli do czynienia z nietrzeźwym kierowcą. Mężczyzna początkowo zatrzymał się do kontroli drogowej, ale szybko zmienił zdanie.



„Ruszył z impetem”, wtedy jeden z mundurowych próbował uniemożliwić mu ucieczkę. Przez chwilę był w związku z tym ciągnięty za autem, co stworzyło zagrożenie dla jego zdrowia i życia.

Co wiadomo o podejrzanym? To 36-letni Polak. Znajdował się pod wpływem substancji zmieniającej świadomość

Ostatecznie 36-latka udało się schwytać. To obywatel Polski. Wkrótce wyszło na jaw, że w chwili zdarzenia miał około dwa promile alkoholu w organizmie.

