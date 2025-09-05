Atak nożem przed Złotymi Tarasami w Warszawie. Mężczyzna w stanie ciężkim

W czwartek 4 września ok. godz. 15:00 przed centrum handlowym Złote Tarasy w Warszawie doszło do ataku z użyciem noża – podał jako pierwszy Miejski Reporter. Kobieta ugodziła mężczyznę w okolice brzucha, a on w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala.

Atak przed Złotymi Tarasami w Warszawie. Zabezpieczono nóż

Ze wstępnych ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło po sprzeczce między wspomnianymi osobami. Kobieta została zatrzymana przez policję. Nóż, który miała wykorzystać do ataku, został odnaleziony i zabezpieczony przez mundurowych. Służby prowadzą działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia.

Jak podał Miejski Reporter, z pierwszych informacji wynika, że zarówno kobieta, jak i mężczyzna, między którymi doszło do kłótni, są w kryzysie bezdomności. Kobieta w chwili zdarzenia była pod wpływem alkoholu. Gdy wytrzeźwieje, zostaną z nią przeprowadzone dalsze czynności procesowe.

Czytaj też:

Tragedia koło Konina. Matka i jej dwie córki zginęły w szambieCzytaj też:

Porwał 3,5-latka. Wiadomo, kim był dla chłopca