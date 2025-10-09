Ewakuacja warszawskiej szkoły podstawowej. Wystarczył jeden zbity słoik

Jak donosi TVP Info, służby zostały wezwane do szkoły podstawowej przy ulicy Bokserskiej w Warszawie w czwartek rano. W jednej z klas miał zbić się słoik z potencjalnie niebezpieczną substancją.

Warszawa. Ewakuacja szkoły przy Bokserskiej

W rozmowie z TVN czwartkową akcję stołecznej straży pożarnej potwierdził bryg. Artur Lady. Przekazał stacji, że ewakuowano z budynku szkoły 254 uczniów i 40 członków personelu. Na miejsce zdarzenia skierowano z kolei sanepid oraz grupę chemiczną.

TVP Info przekazało, że wspominany w przekazach słoik został zbity w pomieszczeniu gospodarczym. Po analizie próbek stwierdzono, że wewnątrz znajdowała się substancja grzybo- oraz bakteriobójcza, paraformaldehyd.

Przedstawiciel straży pożarnej kpt. Łukasz Zagdański na antenie TVP Info przekazał, że substancja jest neutralizowana. Zapewniał, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał i z dużym prawdopodobieństwem zakładał, że uczniowie jeszcze tego samego dnia wrócą na zajęcia.

Mokotów. Zbity słoik i ewakuacja podstawówki

W działaniach przy ulicy Bokserskiej brało udział łącznie 7 zastępów straży pożarnej, w tym specjalna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego. Łącznie przy zdarzeniu pracowało 25 strażaków. Wstępnie mówi się o nieuwadze konserwatora jako przyczynie zbicia słoika. Podkreślano, że uwolniona substancja mogła podrażnić drogi oddechowe.

– Mamy już ustaloną substancję, czyli paraformaldehyd. Obecnie strażacy z grupy chemicznej neutralizują substancję. Nasze działania zakończą się w przeciągu godziny. Potem uczniowie będą mogli wrócić do swoich klas i zajęć — mówił w rozmowie z portalem Raport Warszawski kpt. Łukasz Zagdański.

