Nocna prohibicja w Warszawie? Zmiany możliwe już w listopadzie

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Warszawy zapadła decyzja o wprowadzeniu zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w dwóch dzielnicach – Śródmieściu i na Pradze-Północ. To właśnie te obszary jako pierwsze przetestują tzw. pilotażową prohibicję. Nowe przepisy mogą wejść w życie już w listopadzie 2025 roku.

Jak głosowali radni?

Za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w Śródmieściu opowiedziało się 55 radnych, tylko jeden był przeciw. W przypadku Pragi-Północ wynik był niemal identyczny – 55 głosów „za”, dwa „przeciw”.

Choć na sesji miał pojawić się prezydent Rafał Trzaskowski, który był pomysłodawcą projektu, nie zdążył wrócić z Brukseli.

Co dokładnie obejmie zakaz?

Zgodnie z przyjętą uchwałą, sprzedaż alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych będzie zabroniona od godziny 22:00 do 6:00 rano. Ograniczenie nie obejmie lokali gastronomicznych – bary, puby i restauracje będą mogły nadal serwować napoje procentowe w dotychczasowych godzinach.

Zakaz zacznie obowiązywać 14 dni po publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Miasto tłumaczy: Nie chodzi o zakaz, a o jakość życia

– Naszym celem nie jest ograniczanie legalnej działalności gospodarczej. Chcemy zredukować zjawiska, które w sposób powtarzalny i mierzalny psują jakość życia po zmroku – tłumaczył przed głosowaniem Maciej Fijałkowski, sekretarz m.st. Warszawy.

Wśród problemów wymienił hałas, zaśmiecanie oraz agresję związaną z nadmiernym spożyciem alkoholu.

Prohibicja tylko na próbę. Co dalej z całym miastem?

Pierwotnie planowano, że nocna prohibicja obejmie całą Warszawę. W połowie września Rada Miasta rozpatrywała dwa projekty. Pierwszy, o którym wspominaliśmy na początku, autorstwa prezydenta Trzaskowskiego, przewidywał zakaz od 23:00 do 6:00. Po burzliwych obradach został ostatecznie wycofany przez przedstawiciela Rafała Trzaskowskiego, a o sprawie usłyszała cała Polska. Zamiast tego, KO zaproponowała rozwiązanie pilotażowe – właśnie w Śródmieściu i na Pradze-Północ.

Drugi, przygotowany przez Lewicę i ruch Miasto Jest Nasze, zakładał wcześniejszy start – już od 22:00.

Czytaj też:

Alkohol zbyt łatwo dostępny? Polacy nie mają wątpliwościCzytaj też:

Warszawscy radni zagłosowali ws. nocnej prohibicji. Jest decyzja dla dwóch dzielnic