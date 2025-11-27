Tyle zarabiają współpracownicy Trzaskowskiego. Kwoty robią wrażenie

Rafał Trzaskowski podpisał w poniedziałek 24 listopada zarządzenie ws. wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu miasta stołecznego Warszawy. W dokumencie wprowadzono kilka zmian. W załączniki przedstawiono tabelę, w której opisano stanowiska, wymagane kwalifikacje oraz minimalne i maksymalne wynagrodzenie, a także jak to się zmieni od 1 stycznia 2026 r.

Widełki dla sekretarza m.st. Warszawy wahały się od 17 250 do 22 900, a teraz będą wynosić od 17 950 do 27 050. Będzie to kwota wyższa, niż zarabia sam Trzaskowski, którego wynagrodzenie po podwyżce od rannych zostało ustalone na poziomie 23 379,10 zł brutto. Będzie tym samym wyższe o około 5 100 zł brutto, czyli blisko o 28 procent. Sowicie opłacany będzie również zastępca stołecznego skarbnika. Widełki jego pensji zmienią się z przedziału 14,7 tys. – 20,3 tys. do 16 150 – 24 000.

Warszawa. Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie. Na tych stanowiskach można zarobić najwięcej

Na pieniądze podobne do Trzaskowskiego mogą także od nowego roku szkolnego liczyć geodeta, dyrektor biura i jego zastępca. Kwota oscylować może wokół 23,4 tys. zł. Dalej w drabince są kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na stanowisku dyrektora USC oraz analogicznie zastępca z uposażeniem wynoszącym do 21,5 tys. zł. Miejski Rzecznik Konsumentów może z kolei liczyć nawet na 20 550 zł.

Próg do 19 150 zł mogą z kolei maksymalnie osiągnąć główny: księgowy dzielnicy i jego zastępca; geolog powiatowy; Naczelnik Wydziału w Biurze, Naczelnik Delegatury i Naczelnik Wydziału dla Dzielnicy oraz ich zastępcy, a także kierownik zespołu. Na górny pułap 18,1 tys. mogą się załapać rzecznik prasowy oraz rzecznicy dzielnicy. Maksymalne wynagrodzenie do 16,2 tys. zł mogą liczyć zastępca kierownika USC i kierownik działu oraz referatu. Listę 20 czołowych pozycji zamykają audytor zewnętrzny oraz inspektor kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z pensją do 14 350 zł.

