Skandaliczny wykład Rosjanina w stolicy Polski. „Putinowcy precz z Warszawy!”

W piątek 5 grudnia na platformie X eurodeputowany KO Krzysztof Brejza poinformował o zawiadomieniu Prokuratury Krajowej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z działalnością stołecznej instytucji. Jego zdaniem Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie to „propagandowa tuba Kremla”.

Brejza zawiadamia służby po wykładzie Jewgienija Tkaczewa

Brejza podkreślał, że w placówce gościł Jewgienij Tkaczew, który podczas swojego wykładu „szerzył kłamstwa na temat Polski i naruszył co najmniej kilka paragrafów Kodeksu karnego”. Opisujący tamto wystąpienie portal OKO.Press zwrócił uwagę na fragmenty dotyczące „rusofobicznej Polski”, czy Rosji, jako „gwaranta polskich granic”.

Tkaczew przedwojenną Polskę oskarżał też o nazizm i zarzucał jej kolaborację z Hitlerem. OKO.Press podkreśla, że opisywany wykład nie był wyjątkiem, lecz wpisywał się w prowadzony od miesięcy cykl, który szerzy rosyjską propagandę, nazywając ją dla niepoznaki „prelekcjami historycznymi”.

„Jeśli ta instytucja z siedzibą w samym centrum stolicy ma być tubą propagandową Kremla natychmiast powinny zająć się nią służby i śledczy. Putinowcy, precz z Warszawy!” – pisał Brejza na X.

