Potężne utrudnienia w Warszawie. Powrócą żonkile i hasło „Łączy nas pamięć”

19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie w getcie warszawskim – największym ze wszystkich, które w tamtych czasach stworzyli Niemcy. Według spisu Judenratu z października 1939 roku, w Warszawie przebywało około 360 tys. Żydów, w kolejnych latach do stolicy zwożono tysiące kolejnych. Getto funkcjonowało od 2 października 1940 roku, a jego tragiczny koniec był jednocześnie pierwszym powstaniem miejskim podczas II wojny światowej.

83. rocznica powstania w getcie warszawskim

Moment rozpoczęcia walk nie został wybrany przez powstańców. Powstanie zaczęło się od tego, że Niemcy chcieli doprowadzić do likwidacji getta. Starcia trwały do 16 maja 1943 roku i zakończyły się całkowitą klęską powstańców.

W ramach uroczystości upamiętniających tamten zryw, o godzinie 12:00 Warszawiacy zbiorą się przed pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie. Pół godziny później Marsz Pamięci wyruszy ulicami miasta.

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie zapowiada czasowe utrudnienia na niedzielę 19 kwietnia. Związane będą głównie z przemarszem obok pomników o miejsc, które związane są z historią getta. Trasa będzie wiodła ulicą Zamenhofa przed Pomnik Szmula Zygielbojma oraz Bunkier Anielewicza i dalej ulicami Dubois i Stawki przed Pomnik Umschlagplatz.

Utrudnienia w Warszawie. Związane są z ważną rocznicą

Uroczystości rocznicowe mają potrwać do godziny 15. W razie braku możliwości przejazdu, na trasy objazdowe trafią tramwaje linii 16 i autobusy linii 157.

W związku z rocznicą powstania, muzeum POLIN zachęca do przyłączenia się do warszawskiej tradycji. Mieszkańcy miasta mogą wtedy przypiąć do ubrań papierowego żółtego żonkila. Tego typu rekwizyty rozdawać mają wolontariusze. To nawiązanie do zmarłego w 2009 roku Marka Edelmana, jednego z przywódców powstania. Jak podkreśla placówka, z żonkilem można tego dnia przyjść na bezpłatne zwiedzanie muzeum.

