Dyrektor z Wilanowa stracił posadę. W Warszawie planowane są podobne imprezy

W czwartek 14 maja minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska poinformowała na X o stanowczych krokach po kontrowersyjnym koncercie. „Podjęłam decyzję o odwołaniu Pawła Jaskanisa ze stanowiska dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – jednej z najważniejszych instytucji dziedzictwa narodowego w Polsce” – oświadczyła.

Dyrektor z Wilanowa stracił pracę. Minister pisała o „misji”

„Nie może być mojej zgody na działania, które uderzają w dobre imię Muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Autonomia dyrektorów nie może oznaczać zwolnienia z ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji. Obowiązki p.o. dyrektora powierzyłam dziś Piotrowi Górajcowi” – dodawała Cienkowska.

Za co stracił pracę wspomniany dyrektor? Przyczyną miał być koncert muzyki techno pod nazwą Circoloco, który w miniony weekend odbył się przed pałacem w Wilanowie. Swojego oburzenia nie kryli mieszkańcy, aktywiści miejscy oraz organizacje dbające o przyrodę. Chodziło nie tylko o głośną muzykę, ale też zniszczenie zabytkowej kostki i trawników.

W poniedziałek 11 maja dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Paweł Jaskanis odpowiedział na internetową burzę i w oświadczeniu przeprosił za niedogodności związane z koncertem. Zapewnił, że zarobione podczas wydarzenia pieniądze zostaną przekazane na konserwację i ochronę zabytków.

– Zarobiliśmy 116 tys. zł netto z tytułu najmu. Dodajmy do tego w sumie do ok. 250 tys. zł – koszty rekultywacji trawników i naprawy kostki, która cały czas wyskakuje, bez względu na to, czy są imprezy, czy nie. To koszt producenta koncertu – dodawał dyrektor. Jak mówił, koncert był prowokacją, podkreślającą wysokość kosztów utrzymania muzeum.

Warszawa. Kolejne imprezy techno w nietypowych miejscach

Co ciekawe, Circoloco było dopiero pierwszym wydarzeniem z cyklu „Let’s Make Them Care”. Kolejne zaplanowane już koncerty mają odbyć się w Łazienkach i Parku Agrykola. Warszawscy radni na czwartkowej sesji poinformowali, że zwrócili się z pytaniami w tej sprawie do organizatora. Radni Filip Frąckowiak z PiS i Jan Mencwel zaapelowali do prezydenta miasta, by wycofał swój patronat dla tego wydarzenia.

Według PiS, Lewicy i ruchów miejskich, krytyka za organizację imprezy w Wilanowie powinna spaść na Rafała Trzaskowskiego. Radni Koalicji Obywatelskiej bronią jednak polityka i tłumaczą, że koncert nie odbywał się na terenie miejskim i prezydent nie miał na tę sytuację żadnego wpływu.

