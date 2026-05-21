Groźny incydent na warszawskiej stacji kolejowej. Pociąg zderzył się z drezyną

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ prowadzi postępowanie w sprawie zderzenia pociągu Kolei Mazowieckich z ramieniem dźwigu drezyny (chodzi o rodzaju pomocniczego pojazdu szynowego o napędzie ręcznym lub spalinowym).

Do wypadku doszło na początku maja tego roku w Warszawie (na stacji Polskich Kolei Państwowych).

Prok. Piotr Skiba ujawnił, jakie ws. są ustalenia śledczych.

Organy ścigania poddały kierującego drezyną badaniu trzeźwości. Oto wynik

Rzecznik warszawskiej prokuratury przypomniał, że zderzenie „skutkowało rozerwaniem się poszycia pociągu oraz oderwaniem części dźwigu drezyny”. W momencie wypadku pociągiem KM jechało dwudziestu siedmiu pasażerów, a także maszynista i kierownik maszyny. W drugim pojeździe znajdował się operator dźwigu.

„W chwili wypadku drezyna stała na torze nr 1 – w związku z wykonywanymi pracami remontowymi. (...) Kierujący (...) chciał sprawdzić, czy dźwig stojący na torze nr 1 funkcjonuje prawidłowo. W tym celu wychylił dźwig tak, że jego ramię znajdowało się nad torem nr 2, zaś kierujący robotami (...) nie poinformował wcześniej o charakterze wykonywanych prac związanych z zajęciem toru nr 2, po którym poruszał się pociąg KM, który najechał na ramię dźwigu” – poinformował o przebiegu zdarzenia.

Z opublikowanego w czwartek (21 maja) komunikatu prasowego dowiadujemy się, że „kierujący (...) drezyną (...)znajdował się pod wpływem alkoholu”. Co ciekawe, mężczyzna był w przeszłości prawomocnie skazany (wyrokiem Sądu Rejonowego w Siedlcach) za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.

Zarówno on, jak i jego przełożony, usłyszeli zarzuty „sprowadzenia umyślnego wspólnie i w porozumieniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym w postaci ruchu kolejowego zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób, jak i mieniu w wielkich rozmiarach”. Śledczy zarzucili ponadto kierującemu drezyną, że „prowadził pojazd mechaniczny w ruchu lądowym pod wpływem alkoholu”, choć w przeszłości usłyszał za taki czyn wyrok.

Ani jeden, ani drugi podejrzany nie przyznał się do winy. Obaj złożyli za to obszerne wyjaśnienia.

„Szkoda przekracza 1 mln PLN”

„Prokurator wobec podejrzanych zastosował środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru oraz zawieszenie ich w wykonywaniu zawodu. Z uwagi na wysokość szkody, wynikającej ze zniszczenia zespołu trakcyjnego i drezyny, przekraczającej łącznie milion złotych, prokurator wydał postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym na hipotekach wszystkich nieruchomości, będących własnością podejrzanych. Na dalszym etapie śledztwa konieczne będzie przeprowadzenie m.in. badań sądowo–psychiatrycznych, ustalenie dokładnej wysokości szkody oraz dokonanie analizy nagrań z komunikacji radiowej pojazdów szynowych, biorących udział w zdarzeniu objętym śledztwem z dyżurnymi ruchu” – przekazał Skiba.

Prokurator przypomniał, że mężczyznom grozi kara więzienia – od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

