Ogromne utrudnienia dla kierowców pod Warszawą. Korek ma 10 km

Początek tego tygodnia dla kierowców na południu Warszawy był wyjątkowo nieprzyjemny. Zaczęło się od kolizji w Wilanowie, na trasie S2. Tuż za Mostem Południowym w kierunku Ursynowa doszło do dwóch wypadków: najpierw zderzyły się ze sobą 3 samochody, a później kolejne 2.

Warszawa. Ogromny korek na południowej obwodnicy

Młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji około 7:40 rozmawiał z dziennikarzami TVN24 Warszawa. Zapewniał wówczas, że funkcjonariusze do spraw ruchu drogowego są w drodze na miejsce wypadków. W tamtym momencie nie było jeszcze informacji o poszkodowanych.

O godzinie 8:30 ten sam funkcjonariuszu donosił, że w pierwszej kolizji brały udział pojazdy osobowe: Mercedes, Volkswagen oraz BMW. – Wszyscy kierowcy byli trzeźwi i z uprawnieniami. Samochody zostały ściągnięte na pas zieleni – zapewniał. W drugiej zderzyły się ze sobą Mercedes i Hyundai, także osobówki. Te samochody również przepchnięto na pas awaryjny.

Południowa Obwodnica Warszawy. Korek od Wilanowa do węzła w Majdanie

Niestety dla kierowców w tej części Warszawy, niedługo później w okolicy doszło do jeszcze jednego wypadku. Na trasie w kierunku Ursynowa, między Wałem Miedzeszyńskim a Mostem Południowym zderzyły się ciężarówka i osobowa Toyota.

Wszystkie te zdarzenia łącznie doprowadziły do powstania ogromnego korka. Krótko przed 9 zator liczył 10 kilometrów i sięgał od Wilanowa aż po węzeł w Majdanie.

Czytaj też:

Legia Warszawa nie dokonała cudu! Szaleństwo na finiszu EkstraklasyCzytaj też:

Mapa kleszczy 2026. W tych regionach Polski ryzyko ich występowania jest największe