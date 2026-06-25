Gorąca sesja Rady Warszawy. Przemowa Trzaskowskiego zakończyła się awanturą

Sprawa nieprawidłowości w Szpitalu Południowym zdominowała czwartkową sesję Rady Warszawy. Rafał Trzaskowski odniósł się do najnowszych zarzutów i przedstawił szczegółową sekwencję działań podjętych przez stołeczny ratusz. Prezydent Warszawy przypomniał, że 8 czerwca Dawid Kacprzyk złożył oświadczenie majątkowe, a 10 czerwca pojawił się pierwszy publiczny wpis na temat sprawy. Jak mówił, już 11 czerwca zlecono audyt w Szpitalu Południowym. Kontrola formalnie ruszyła 15 czerwca, a pierwsze ustalenia były gotowe dwa dni później.

Trzaskowski: Rozliczajmy nieprawidłowości, ale nie niszczmy szpitala

Według Trzaskowskiego reakcja miasta była szybka i oparta na ustaleniach kontrolnych. Efektem audytu miało być rozwiązanie umowy z Dawidem Kacprzykiem oraz skierowanie zawiadomienia do prokuratury w sprawie podejrzenia oszustwa. Prezydent stolicy podkreślał, że kluczowe są fakty, a nie polityczne emocje. Zapewnił, że jeśli zarzuty będą się potwierdzać, miasto będzie reagowało natychmiast.

W swoim wystąpieniu Trzaskowski próbował oddzielić odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowości od funkcjonowania samej placówki. Apelował, by polityczny spór nie uderzał w szpital, który na co dzień leczy mieszkańców Warszawy. Podkreślał, że konsekwencje powinny zostać wyciągnięte wobec konkretnych osób, ale nie może się to odbywać kosztem pacjentów i pracy lekarzy. Jak zaznaczył, warszawskie szpitale muszą pozostać bezpiecznym miejscem dla chorych.

Krzyki na sali po wystąpieniu prezydenta Warszawy

Końcówka wystąpienia prezydenta stolicy była wyjątkowo nerwowa. Po ostatnich słowach Rafała Trzaskowskiego na sali pojawiły się okrzyki "skandal" i "referendum", kierowane przez polityków PiS i inicjatorów Stołecznej Operacji Referendalnej. Atmosfera zrobiła się tak napięta, że przewodniczący obrad musiał interweniować, by uspokoić sytuację i umożliwić dalsze prowadzenie sesji.

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