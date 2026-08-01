Syreny i słynny koncert. Tak stolica upamiętni rocznicę powstania warszawskiego

Jak co roku, 1 sierpnia w stolicy odbywać się będą uroczyste obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Punktualnie o godzinie 17:00 zawyją syreny alarmowe, które przez minutę nadawać będą ciągły sygnał dźwiękowy.

Warszawa. 1 sierpnia znów zawyją syreny

W kilku punktach miasta uruchomione zostaną dodatkowo ręczne syreny, obsługiwane przez harcerzy. Wśród wybranych lokalizacji znalazły się:

Powązki Wojskowe – przy pomniku Gloria Victis oraz na placu przed Domem Pogrzebowym,

Mokotów – przy stacji Metro Wilanowska,

Praga-Północ – na skrzyżowaniu ulic Targowej i Kijowskiej,

Praga-Południe – na skrzyżowaniu ulic Fieldorfa, Zamienieckiej i Ostrobramskiej oraz na rondzie Waszyngtona,

Śródmieście – na Rynku Starego Miasta,

Ursynów – na skrzyżowaniu Al. Komisji Edukacji Narodowej i ul. Wąwozowej,

Wilanów – przy ul. Przyczółkowej 29,

Włochy – na skrzyżowaniu Al. Krakowskiej i ul. 1 Sierpnia.

W związku ze zbliżającymi się obchodami, już od czwartku 30 lipca na „Maszcie Wolności” na Rondzie Zgrupowania AK „Radosław” zawieszono wielką flagę z symbolem Polski Walczącej. Będzie ona widoczna w tym miejscu aż do 2 października. To data wyznaczająca koniec walk w krwawo stłumionym Powstaniu Warszawskim.

Maszt – stojący na styku trzech dzielnic: Śródmieścia, Żoliborza i Woli – liczy sobie 63 metry wysokości. Tu również znajdziemy symboliczne odniesienie do 63 dni Powstania. Jego konstrukcja oparta została na fundamencie w kształcie litery „V”, symbolizującej zwycięstwo. Nawiązuje w ten sposób do niezłomności Warszawiaków, walczących z przeważającymi siłami wroga i ostatecznego przetrwania miasta mimo koszmarnych zniszczeń i ofiar w ludziach.

Marsze i koncerty w rocznicę Powstania Warszawskiego

Współcześni mieszkańcy Warszawy powinni pamiętać o utrudnieniach, z którymi będą wiązać się uroczyste obchody. Czasowo zamkniętych zostanie kilka ulic i placów w centrum. Od 31 lipca do 5 sierpnia uruchomione zostaną linie specjalne, zmienią się też trasy kilkunastu linii autobusowych i tramwajowych.

Obchody rozpoczęły się jeszcze w piątek 31 lipca nabożeństwem w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej o godzinie 18:00. Następnie uczestnicy przeszli pod pobliski Pomnik Powstania Warszawskiego gdzie odbył się Apel Poległych.

W sobotę 1 sierpnia na godzinę 15:00 zaplanowano przemarsz od Ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem i Miodową na Plac Krasińskich. Zgromadzenie ma zakończyć się dopiero około 21:00.

W godzinach 17:00–24:00 zamknięty zostanie ruch wokół Placu Piłsudskiego i w okolicznych ulicach z powodu koncertu „Warszawiacy Śpiewają (Nie)Zakazane Piosenki”.

W niedzielę 2 sierpnia w godzinach 17:00–20:00 przez miasto przejedzie Masa Powstańcza, czyli rowerzyści, którzy w ten sposób chcą upamiętnić powstańców. W środę 5 sierpnia między godziną 19:00 a 21:30 odbędzie się Marsz Pamięci Ofiar Cywilnych Powstania Warszawskiego. Trasa wiodła będzie od rejonu Pomnika Ofiar Rzezi Woli na Cmentarz Powstańców Warszawy.

Władze miasta na swoich stronach internetowych dokładnie opisują zmiany w kursowaniu komunikacji publicznej w te dni i zachęcają do korzystania z tych sposobów dojazdu, które mimo utrudnień pozostać mają najpewniejszymi środkami transportu.

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