Kierowcy ZTM walczą z absurdalnym wymogiem. Warszawiacy zaskoczeni widokiem w autobusie

50-letni kierowca warszawskiego autobusu zaskoczył współpracowników i pasażerów, kiedy upalnego dnia stawił się do pracy w spódnicy. W niecodziennym stroju przemierzał trasę linii 213 i wyjaśniał zaskoczonym podróżnym, dlaczego zdecydował się na taki niezwykły krok. Pasażerowie śmiali się z jego pomysłu i gratulowali odwagi.

Warszawa. Kierowca autobusu miejskiego w spódnicy

– Zrobiłem to specjalnie. Samochód zostawiony na słońcu nawet na 20 minut nagrzewa się jak puszka. Z autobusem jest tak samo. Wchodzimy do rozgrzanego pojazdu, a klimatyzacja nie zaczyna działać od razu. Nam nie wolno jeździć w krótkich spodniach, choć kobiety mogą zakładać spódnice – opowiadał pan Dariusz w rozmowie z „Super Expressem”.

Jak wyjaśniał tabloid, warszawscy kierowcy już od lat starają się nakłonić szefostwo do zrezygnowania z przepisowych długich spodni. Zauważają, że temperatury w kabinie przekraczają 30 stopni, a oni spędzają za kółkiem nawet po 10 godzin. Nie kryją, że trudne warunki pracy przyspieszają zmęczenie, prowadzą do problemów z koncentracją czy nawet zasłabnięć.

Służbowe spodnie kiepsko przepuszczają powietrze, więc kierowcy kupują za własne pieniądze stroje z lnianego materiału. Długie nogawki wciąż jednak nie ułatwiają im życia.

– Pasażerowie mówią mi: „Nie interesuje mnie, czy jedzie pan w krótkich, czy długich spodniach. Chcę bezpiecznie dojechać z punktu A do punktu B”. Kiedy zobaczyli mnie w spódnicy, śmiali się i mówili: „Panie Darku, bajka. Dobrze pan zrobił” – relacjonował 50 Dariusz.

Warszawa. Kierowca w spódnicy ukarany podczas kontroli

O ile jednak pasażerowie nie mają problemu z nietypowy strojem, to już kontrolerzy z Zarządu Transportu Miejskiego owszem. Na jednym z przystanków stwierdzili uchybienie po stronie kierowcy i nałożyli na niego karę.

– Usłyszałem, że jestem mężczyzną i nie mogę jeździć w spódnicy. A co z osobami o innej tożsamości płciowej? One też nie mogą przyjść tak do pracy? Gdzie jest ta słynna warszawska tolerancja? – pytał pan Dariusz.

Za kolegą z pracy wstawiła się 44-letnia Anna Partyka. Mówiła, że długie spodnie są nie tylko niewygodne w takich temperaturach, ale mogą nawet być niebezpieczne dla zdrowia. Podkreślała, że problem dotyka także kobiet, które nie zawsze czują się dobrze w spódnicach.

– Kobiety również chciałyby móc zakładać krótkie spodenki. Mężczyźni czasem podwijają nogawki, ale to także łamanie regulaminu. Walczymy o zmianę od lat, jednak na razie odbijamy się od ściany – podsumowała.

„SE” skontaktował się z ZTM. Urzędnicy nie potwierdzili jednak sytuacji z panem Dariuszem. Powtórzyli tylko, że kierowcy powinni występować w jednolitym stroju firmowym, a za szczegóły odpowiada operator.

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