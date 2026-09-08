Syreny alarmowe zawyją w Warszawie. Ważny komunikat miasta

Na oficjalnej stronie Warszawy opublikowano komunikat dotyczący planowanego przeprowadzenia testu syren alarmowych. „W dniach 8-18 września br. w godz. 10.00-16.00 na terenie pięciu dzielnic: Śródmieścia, Pragi-Południe, Mokotowa, Ochoty i Żoliborza będą sprawdzane poszczególne syreny. W trakcie testów zostaną wyemitowane krótkie sygnały dźwiękowe oraz komunikaty głosowe” – czytamy.

Syreny zawyją w Warszawie. Miasto opublikowało komunikat

Jak podkreślono, wszystkie uruchomienia syren będą miały charakter kontrolny i będą służyły weryfikacji sprawności systemu. „Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Emitowane w tym czasie sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia” – podano na zakończenie. Warto pamiętać, że alarm ogłaszany jest trzyminutowym sygnałem modulowanym, a odwoływany przez trzyminutowy sygnał ciągły.

W poniedziałek 7 września – niezależnie od testów syren alarmowych – w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się kolejna odprawa, w której uczestniczyli przedstawiciele służb, miejskich instytucji oraz spółek. „Wszyscy współdziałamy w kwestii bezpieczeństwa Warszawy. Nawet pozornie drobne incydenty mogą być elementem zagrożenia hybrydowego. Tylko wspólnie jesteśmy w stanie skutecznie się mu przeciwstawiać” – napisał na portalu X (dawnym Twitterze – red.) Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

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