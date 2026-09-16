Czy uda się odwołać Trzaskowskiego? Polacy ocenili szansę inicjatywy referendalnej

Instytutu Badań Pollster przeprowadził sondaż dla „Super Expressu”, w którym zapytał o przyszłość Rafała Trzaskowskiego. Respondentów poproszono o założenie, że zbiórka podpisów zakończy się powodzeniem i referendum zostanie przeprowadzone.

Sondaż. Jak Polacy widzą szanse na odwołanie Trzaskowskiego?

„Wyobraź sobie, że referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i rady miasta odbędzie się. Czy w takim przypadku Rafał Trzaskowski straci stanowisko?” – pytali ankieterzy.

Aż 49 proc. głosów oddano na odpowiedź „zachowa stanowisko”. 34 proc. badanych stwierdziło, że Trzaskowskiego uda się odwołać, a 17 proc. wybrało opcję „nie wiem/nie mam zdania”. Pokazuje to, że Polacy raczej nie spodziewają się powtórki z Krakowa, gdzie w podobnym referendum udało się odwołać prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Zaznaczmy, że badanie dla „SE” zostało przeprowadzone w dniach 1–2 września na reprezentatywnej próbie 1008 dorosłych Polaków.

Przeciwnicy Trzaskowskiego nie przejmują się jednak sondażami i konsekwentnie gromadzą podpisy, potrzebne do zorganizowania referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy. Stołeczna Operacja Referendalna (SOR) w poniedziałek 14 września poprzez inicjatora akcji Macieja Wilka przekazała najnowsze informacje o tempie zbiórki.

Jak ujawniono, udało się zebrać już 100 tys. podpisów. Aby doprowadzić do referendum musi być ich ok. 132 tys., co przekłada się na 10 proc. wyborców w stolicy. Organizatorzy uważają, że realnie muszą zebrać ok. 150-160 tys. podpisów, bo część z pewnością będzie nieważna. Termin na ich zgromadzenie upływa 28 września. Podpisy są zbierane nie tylko w standardowy sposób, czyli przez wolontariuszy na ulicach miasta, ale także poprzez wysyłkę 400 tys. kart referendalnych do mieszkańców 11 dzielnic.

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