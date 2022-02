Wałęsa dla „Wprost”: Gdy Ukraina zniknie z mapy Europy, zniknie i Polska. Wojna do nas przyjdzie

Agnieszka Szczepańska, „Wprost”: Inwazja na Ukrainie przybiera na sile. Wybiera się pan do Kijowa?

Lech Wałęsa: Gdy ostatnio deklarowałem chęć wyjazdu na Ukrainę, mówiłem o innej koncepcji. Myślałem, że Ukraina podejmie inicjatywę i stworzy grupy kryzysowe, by organizować międzynarodowe konsultacje, szukać rozwiązania sytuacji, dyskutować. Po to się wystawiłem. Liczyłem, że to podejmą i ruszą dalej. Ale nie podjęli tematu.

Są ofiary. Jest jeszcze szansa, aby zatrzymać rozlew krwi?

Jeśli świat nie powstanie przeciw Putinowi, Polska będzie następna w kolejności.