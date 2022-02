Gen. Skrzypczak dla „Wprost” o kolejnych etapach wojny. „Rozcięcie Ukrainy na dwie części. Później wynarodowienie Ukraińców”

Artykuł jako pierwsi mogą przeczytać użytkownicy aplikacji newsowej upday

W czwartek rano rozpoczęła się niczym nieuzasadniona agresja militarna Rosji na Ukrainę. To stan wojny.

Tuż przed świtem pierwsza faza operacji zaczepnej zaczęła się uderzeniami rakietowymi na ważne obiekty ukraińskiej infrastruktury krytycznej, obiekty administracji rządowej i dowodzenia wojskami, lotniska i ważne z wojskowego punktu widzenia węzły komunikacyjne.

W kolejnych uderzeniach, w tym i przy wykorzystaniu lotnictwa, Rosjanie będą obezwładniali i niszczyli wojska ukraińskie w rejonach obrony i na drogach marszu do rejonów walk. Cały czas trwają też ataki cybernetyczne w ramach operacji obezwładniania łączności dowodzenia Ukraińców.

W drugim etapie będzie miała miejsce operacja lądowa.

Rozpocznie się zmasowanym atakiem wojsk pancernych i zmechanizowanych przy wsparciu uderzeń artylerii rakietowej i lufowej na obronę wojsk ukraińskich – celem przełamania ich obrony na wybranych kierunkach, ich okrążenia, aż do ich całkowitej likwidacji.

W ramach lądowej operacji zaczepnej Rosjanie będą przeprowadzać powietrzne i morskie operacje desantowe, wysadzając swoich żołnierzy na tyłach wojsk ukraińskich, atakując ich pozycje od zaplecza, dokonując destrukcji obrony.

W mojej ocenie Rosjanie, którzy w ciągu pierwszych dni lutego ściągnęli wojska aż spoza europejskiej części Rosji, uzyskali wymaganą przewagę operacyjną nad wojskami ukraińskimi na wybranych kierunkach. Teraz zamiarem Władimira Putina będzie wykonanie zbieżnych uderzeń od północy i południa wzdłuż Dniepru na kierunku Kijów-Odessa, rozcięcie Ukrainy na dwie części i opanowanie jej wschodnich obszarów.

Następnym etapem wojny będzie zaprowadzenie w zdobytej części Ukrainy rządów rosyjskich namiestników zuprawnieniami do zaprowadzenia rządów silnej ręki – głównie w celu spacyfikowania mieszkańców pochodzenia ukraińskiego i pozbawienia ich prawa do bycia Ukraińcami. Czyli wynarodowienia.

Zachodniej części Ukrainy nie będą raczej Rosjanie chcieli opanować, w obawie przed zorganizowaną partyzantką wymierzoną w rosyjskie wojska okupacyjne. Czyli w obawie przed powtórką klęski armii radzieckiej w Afganistanie.

W końcowej fazie operacji Władimir Putin dokona likwidacji wszystkich resortów siłowych Ukrainy. A z terenów zajętych przez siebie będzie chciał wygnać wszystkich Ukraińców, którzy nie będą chcieli być obywatelami Federacji Rosyjskiej. Ustanowi nowe państwo, które zostanie uznane przez Rosję i inne kraje imperium Putina.

Wojna na Ukrainie. „Putin będzie niewzruszenie parł dalej”

Można by rzec, że Ukraina wojnę z Rosją przegrała, zanim ta wojna się zaczęła.

Stało się tak za sprawą Zachodu, który nie zrobił nic, albo zrobił niewiele, żeby zatrzymać Władimira Putina w jego zapędach. Groźby Zachodu i nałożone sankcje nie zrobiły na Rosji wrażenia.

Z całą pewnością można stwierdzić, że Putin, Rosja i oligarchowie się na te sankcje przygotowali. Mieli na to czas, przenosząc gros swoich relacji gospodarczych do Azji i do Afryki. I sięgać będą dalej. W odpowiedzi na „miękkie” groźby sankcji, odpowiedzieli najazdem na Ukrainę, czego w dodatku od kilku miesięcy nie ukrywali.

Politycy UE i NATO skupiali się na dyskusjach i deliberacjach, które w efekcie pozbawione były treści i wymiernych efektów – takich, które mogłyby wystraszyć Rosjan. Kwieciste słowa polityków, w tym i polskich, o odstraszaniu są bezskuteczne. Stwierdzić można, że elity polityczne Europy pozbawione są zdolności do podejmowania nie tylko szybkich decyzji, ale w ogóle decyzji. Nie zdają sobie sprawy, że Putin na Ukrainie nie poprzestanie.

Ten europejski bezwład ma cechy zbiorowego, rozszerzonego samobójstwa. To droga do zmiany układu sił w świecie, za który zapłaci nasza europejska cywilizacja.

Jeżeli świat zachodni nie podejmie natychmiast działań, które totalnie wyizolują politycznie i ekonomicznie Rosję, to Putin będzie niewzruszenie parł dalej. Rosja powinna być zawieszona we wszystkich strukturach i organizacjach politycznych, finansowych, ekonomicznych, kulturalnych oraz sportowych. I w czym się jeszcze da.

Jeżeli nie zostaną podjęte decyzje, to rekomenduję politykom zapis z regulaminu wojskowego C.K. Austrii, gdzie dopuszczono do wydania komendy w sytuacji bez wyjścia: „broń w kozły i do modlitwy…”

Niech cywilizowany świat pokaże jego obywatelom, że nie opuścił Ukrainy w jej niebezpieczeństwie. Że we współczesnym świecie nie ma miejsca na zaborcze wojny i zbrodnie ludobójstwa oraz eksterminacje narodów!

