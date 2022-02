Bracia Kliczko zwrócili się do mieszkańców Kijowa. Wzruszający apel

Mer Kijowa Witalij Kliczko wspólnie z bratem Władimirem nagrali krótki film, skierowany do mieszkańców Kijowa oraz międzynarodowej społeczności. Wezwali w nim o to, by świat nie odwracał oczu od wojny, która rozpoczęła się na Ukrainie.