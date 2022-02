NA ŻYWO: Wojna Rosja – Ukraina. Putin chce zdobyć Kijów. Najnowsze informacje z 25.02

04:25 Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na jednostkę straży granicznej w punkcie "Primorskij Pasad" w obwodzie zaporoskim. Są zabici i ranni. 04:22 Atak Rosjan na Kijów. Pożar 9-piętrowego bloku



Najprawdopodobniej po ataku lotniczym w Kijowie zapalił się 9-piętrowy budynek mieszkalny. Doradca szefa MSW Anton Geraszczenko twierdzi, że może być wiele ofiar śmiertelnych wśród cywilów.



Sekretarz Stanu USA Antony Blinken w czwartek mówił, że "wszystkie dowody wskazują na to, że Rosja planuje okrążyć i zdobyć Kijów". - Uważamy, ze Moskwa przygotowała plany daleko zakrojonych naruszeń praw człowieka, a potencjalnie nawet gorzej - narodu ukraińskiego". 04:03 Facebook uruchamia nową funkcję na Ukrainie



Facebook (Meta) reaguje na wojnę na Ukrainie. Obywatele tego kraju uzyskali dostęp do nowej funkcji. Pozwala ona na dodatkowe zabezpieczenie prywatności poprzez zamknięcie profilu.



W przypadku profili zamkniętych, nikt poza znajomymi danej osoby, nie może pobrać zdjęcia z jej konta czy udostępnić posta.



twitter.com 03:52 Ukraińska agencja UNIAN podaje, powołując się na lokalnych urzędników, że słyszane rano w Kijowie wybuchy to efekt działania obrony przeciwlotniczej w stolicy Ukrainy. 03:33 Atak na Kijów



W piątek wczesnym rankiem około 3:22 (4:22 czasu miejscowego) w różnych dzielnicach Kijowa słychać było kilka eksplozji.



„Ataki na Kijów pociskami samosterującymi lub balistycznymi właśnie trwają. Usłyszałem dwie potężne eksplozje” – napisał doradca szefa MSW Anton Geraszczenko w swoim kanale Telegram. 03:16 Wojna na Ukrainie. Wybuchy w rejonie Hostomelu



Około trzeciej nad ranem w pobliżu Hostomelu pod Kijowem ponownie słyszane były wybuchy. 03:02 Przedstawiciel miejscowej administracji Dmitrij Żywicki poinformował, że z oblężonego miasta Sumy Rosjanie ruszyli w kierunku Kijowa. 02:53 - Wróg został dziś trafiony w zęby, a jego blitzkrieg nie powiódł się. Niezwykle ważne jest, abyśmy wytrzymali tę noc i kolejne dni - mówił w specjalnym wideo dowódca sił obrony terytorialnej Jurij Gałuszkin. Zaapelował też o zgłaszanie się do walki.