Wojna Rosja – Ukraina. Pierwsza Dama przerywa milczenie. Bardzo mocne słowa

Od czwartku Ukraina broni się przed wojskiem rosyjskim. Atak nastąpił równocześnie z północy, wschodu i południa. W nocy z czwartku na piątek siły Władimira Putina rozpoczęły intensywne działania, których celem jest siłowe przejęcie Kijowa.

Wojna Rosja – Ukraina. Ołena Zełenska nie zamierza milczeć

Bardzo mocne słowa do swoich rodaków skierowała Pierwsza Dama Ukrainy Ołena Zełenska. „Mój drogi narodzie! Ukraińcy! Patrzę dziś na was wszystkich. Na wszystkich, których widzę w telewizji, na ulicach, w internecie. Widzę wasze posty i filmy. I wiecie co? Jesteście niesamowici” – pisała w mediach społecznościowych.

Zełenska nie ukrywała dumy z tego, jak dzielny opór wojskom rosyjskim stawili jej rodacy. Podkreśliła, również, że Ukraińcy to armia, dzięki której, nie panikuje i może być dzielna dla własnych dzieci. „Jestem dumna, że żyję z wami w tym samym kraju! Mówi się, że wielu to tłum. To nie dotyczy nas. Bo tysiące Ukraińców to nie tłumy. To jest armia! I dzisiaj nie będę panikować i płakać. Będę spokojna i pewna siebie. Moje dzieci patrzą na mnie. Będę obok nich. I obok mojego męża. I z wami” – pisała.

„Kocham was! Kocham Ukrainę!” – dodała na koniec.

Wojna na Ukrainie. Trwa atak na Kijów. Śledź relację na żywo

W nocy z czwartku na piątek wojska Rosyjskie skumulowały siły i ruszyły na Kijów. Ze stolicy Ukrainy docierają bardzo niepokojące nagrania i zdjęcia. Na ulicach słychać strzały. Rosja prowadzi również stały ostrzał pociskami, przez co budynkami wstrząsa huk wybuchów. Nad ranem spłonął 9-piętrowy blok.

