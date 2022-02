Najnowsze ustalenia brytyjskiego wywiadu ws. wojny na Ukrainie. Rosja kłamie ws. postępów?

Brytyjski wywiad przedstawił swoje najnowsze ustalenia dotyczące wojny na Ukrainie. Z przekazanych informacji wynika, że Rosja wbrew swoim twierdzeniom o zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych celów, na razie poczyniła ograniczone postępy.

Brytyjczycy podają, że obecnie trwają walki w wielu kluczowych regionach Ukrainy, a Ukraińcom udaje się na razie zachować kontrolę nad kluczowymi miastami.

Wojna Rojsa-Ukraina. Ukraińcy odparli atak wroga

Jak czytamy we wpisie brytyjskiego Ministerstwo Obrony na Twitterze, rosyjskie ataki rakietowe i wymiana ognia artyleryjskiego trwały przez całą noc i do rana w piątek 25 lutego, jednak nadal brak jest dowodów na ataki rakietowe we Lwowie.

W innym wpisie brytyjski wywiad przekazał, że rosyjskie oddziały lądowe otworzyły nowy szlak, który prowadzi do Kijowa. Potwierdzono także wcześniejsze doniesienia, że Rosjanom nie udało się zdobyć Czernichowic. Z doniesień lokalnych mediów wynika, że siłom Ukrainy udało się odeprzeć atak ze strony Rosjan, a także zdobyć sprzęt wroga.

Według Brytyjczyków główne siły rosyjskie pozostają w odległości ok. 50 kilometrów od centrum Kijowa a na północnych przedmieściach stolicy Ukrainy sporadycznie dochodzi do potyczek.

Wojna na Ukrainie. Armia informuje, ilu Rosjan zginęło w walce

W komunikacie z godziny 16:00 (godz. 15:00 czasu polskiego) Kwatera Główna Sił Zbrojnych Ukrainy podała, że Rosjanie kontynuują ofensywę przeciwko Ukrainie przy wsparciu taktycznego lotnictwa dalekiego zasięgu i z wykorzystaniem precyzyjnie naprowadzanej amunicji dalekiego zasięgu.

„Jednostka Sił Bezpieczeństwa Ukrainy, wraz z siłami obrony terytorialnej, broni Kijowa i wyznaczonych wcześniej linii. Wróg podejmuje działania w celu przeprowadzenia ataków lotniczych i artyleryjskich na infrastrukturę cywilną. Siły rosyjskie nadal ponoszą straty w ludziach i sprzęcie” – dodano

Ukraina podała straty w pojazdach i ludziach, jakie Rosjanie mieli ponieść od początku inwazji.

Rosjanie mieli stracić:

80 czołgów

516 opancerzonych wozów bojowych różnych typów

7 śmigłowców

10 samolotów

ponad 100 innych pojazdów,

ponad 2800 żołnierzy sił specjalnych

