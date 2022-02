Szykuje się ciężka noc w Kijowie, słychać salwy artylerii. „Nad ranem będzie bardzo trudno”

Agencja Reutera powołując się na swojego świadka przekazała, że w piątkowy wieczór (25 lutego) w Kijowie słychać salwy artylerii. Szef brytyjskiego wywiadu wojskowego gen. Jim Hockenhull poinformował, że rosyjskie siły nadal posuwają się w kierunku miasta, dążąc do okrążenia ukraińskiej stolicy. Ukraińscy żołnierze się jednak nie poddają i stawiają silny opór, koncentrując się na obronie kluczowych miast.

Witalij Kliczko potwierdził we wpisie na Telegramie, że rosyjskie wojska są blisko stolicy. „W mieście wojskowi i organy ścigania unieszkodliwiają grupy dywersyjne” - wyjaśnił dodając, że „jego miasto czeka ciężka noc”. — W Kijowie wzmacniana jest ochrona mostów, na wjeździe do miasta i przy obiektach strategicznych instalowane są posterunki kontrolne — poinformował mer ukraińskiej stolicy. Witalij Kliczko zaapelował także do mieszkańców o udanie się do schronów w związku z możliwym nalotem.

Wojna na Ukrainie. Ilu Rosjan zginęło? Ukraina podaje straty wroga

W komunikacie z godziny 16:00 (godz. 15:00 czasu polskiego) Kwatera Główna Sił Zbrojnych Ukrainy podała, że Rosjanie kontynuują ofensywę przeciwko Ukrainie przy wsparciu taktycznego lotnictwa dalekiego zasięgu i z wykorzystaniem precyzyjnie naprowadzanej amunicji dalekiego zasięgu.

„Jednostka Sił Bezpieczeństwa Ukrainy, wraz z siłami obrony terytorialnej, broni Kijowa i wyznaczonych wcześniej linii. Wróg podejmuje działania w celu przeprowadzenia ataków lotniczych i artyleryjskich na infrastrukturę cywilną. Siły rosyjskie nadal ponoszą straty w ludziach i sprzęcie” – dodano

Ukraina podała straty w pojazdach i ludziach, jakie Rosjanie mieli ponieść od początku inwazji.

Rosjanie mieli stracić:

80 czołgów

516 opancerzonych wozów bojowych różnych typów

7 śmigłowców

10 samolotów

ponad 100 innych pojazdów,

ponad 2800 żołnierzy sił specjalnych

Komunikat zakończono słowami „Witamy w piekle” w języku angielskim.

