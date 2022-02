Poruszające słowa Zełenskiego. „Tej nocy wróg użyje wszystkich sił, jakimi dysponuje”

Ukraińskie siły informują, że Rosja nie nie ustaje w próbach otoczenia stolicy Ukrainy. Siły obrony Kijowa utrzymują się na swoich pozycjach. Gwardia Narodowa Ukrainy chroni i broni hydroelektrowni Wyszhorod, lotnisk i innej ważnej infrastruktury. Ponadto w samym mieście objęto wzmożoną ochroną wszystkie mosty, sieci ciepłownicze i inne obiekty infrastruktury krytycznej, a na drogach ustawiono punkty kontrolne - napisano w komunikacie.

Wojna na Ukrainie. Zełenski apeluje do narodu

– Ta noc (z 25 na 26 lutego - red.) będzie trudniejsza niż ten dzień. Tej nocy wróg użyje wszystkich sił, jakimi dysponuje, aby złamać nasz opór. W sposób niehonorowy, twardy i nieludzki. Tej nocy dokonają napadu – powiedział Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy podkreślił, że tej nocy jego kraj nie może się poddać. Zaznaczył, że najbliższe godziny zadecydują o losach państwa. – Ta noc będzie trudna, bardzo trudna. Ale potem nadejdzie ranek – zaznaczył przywódca.

Wcześniej Wołodymyr Zełenski opublikował nagranie, na którym stoi w towarzystwie szefa administracji prezydenta Andrija Jermaka, premiera Denysa Szmyhala, Mychajło Podolaka z biura prezydenta Ukrainy i szefa frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu Dawyda Arachamiji. - Jesteśmy tu. W Kijowie. Bronimy Ukrainy. I tak będzie dalej. Chwała naszym obrońcom. Chwała naszym obrończyniom. Nigdzie się nie wybieramy. Będziemy bronić naszej niepodległości - podkreślił ukraiński przywódca.

Wojna na Ukrainie. Szykuje się ciężka noc w Kijowie

Agencja Reutera powołując się na swojego świadka przekazała, że w piątkowy wieczór (25 lutego) w Kijowie słychać salwy artylerii. Szef brytyjskiego wywiadu wojskowego gen. Jim Hockenhull poinformował, że rosyjskie siły nadal posuwają się w kierunku miasta, dążąc do okrążenia ukraińskiej stolicy. Ukraińscy żołnierze się jednak nie poddają i stawiają silny opór, koncentrując się na obronie kluczowych miast.

Witalij Kliczko potwierdził we wpisie na Telegramie, że rosyjskie wojska są blisko stolicy. „W mieście wojskowi i organy ścigania unieszkodliwiają grupy dywersyjne” – wyjaśnił dodając, że „jego miasto czeka ciężka noc”. — W Kijowie wzmacniana jest ochrona mostów, na wjeździe do miasta i przy obiektach strategicznych instalowane są posterunki kontrolne — poinformował mer ukraińskiej stolicy. Witalij Kliczko zaapelował także do mieszkańców o udanie się do schronów w związku z możliwym nalotem.

