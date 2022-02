NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Kijów broni się przed armią Putina. Nowe informacje z 26.02

Trwa wojna Rosja – Ukraina wywołana przez Władimira Putina. W nocy z piątku na sobotę Kijów bronił się przed atakami Rosyjskich Sił Zbrojnych.

W mieście pozostał prezydent Wołodymyr Zełenski. We wczorajszym przemówieniu stwierdził, że „wróg użyje wszystkich sił, jakimi dysponuje” .



. O zakończenie konfliktu apelował w piątek szef NATO Jens Stoltenberg. Unia Europejska nałożyła drugi pakiet sankcji na Rosję, obejmując nimi zagraniczne majątki Władimira Putina i Siergieja Ławrowa.

06:31 Wojna na Ukrainie. Strzały w rządowej dzielnicy



W Kijowie całą noc trwały zacięte walki uliczne. Główne starcia koncentrują się w rejonie Alei Zwycięstwa. Reuters podaje, że strzały słyszane były także w pobliżu dzielnicy rządowej. 06:25 Zelenski dziękuje Dudzie: Jestem osobiście wdzięczny jemu i Polakom



W nocnym tweecie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał Andrzeja Dudę "prawdziwym przyjacielem Ukrainy".



„Jestem osobiście wdzięczny jemu i Polakom za ich efektywną i konkretną pomoc w tak trudnym czasie. Polska i Ukraina są razem silniejsze. Dziękuję” – napisał.





twitter.com 06:09 Nasza dziennikarka rozmawiała z Ukraińcami, którzy wracają do ojczyzny, by walczyć. – Jak mogę tu być skoro moi bracia i koledzy tam poszli walczyć? – pyta 22-letni Sasza.



Ukraińcy wracają do domu. „Mój syn walczy o Kijów. Jadę tam i będę ich zarzynać” 06:00 "Cywile giną. Już ponad 100 tys. Ukraińców miało opuścić swoje domy" - alarmuje ws. wojny na Ukrainie sekretarz generalny ONZ.



twitter.com 05:56 Źródła „Washington Post” w amerykańskiej i ukraińskiej administracji twierdzą, że Stany Zjednoczone kilkakrotnie deklarowały gotowość pomocy w ewakuacji ze stolicy Ukrainy prezydenta kraju Wołodymyra Zełenskiego. Ten odmówił jednak. Więcej szczegółów podaje agencja Associated Press, powołując się na informatora z amerykańskiego wywiadu. Zełenski miał odrzucić ofertę słowami:



Tu trwa walka. Ja potrzebuję amunicji, nie podwózki



Wojna na Ukrainie. Zełenski odrzucił amerykańską ofertę ewakuacji. „Potrzebuję amunicji, nie podwózki” 05:38 Alarm przeciwlotniczy we Lwowie



Rano w sobotę 26 lutego około godziny 5:10 we Lwowie ogłoszono alarm lotniczy. Na razie nie ma żadnych szczegółów na temat tego, co dzieje się w mieście.



Podobny alarm słyszany był także w mieście Czerwonogród w obwodzie lwowskim. 05:35 Wojna na Ukrainie. USA przekazują pieniądze



Biały Dom podał informację, że prezydent Joe Biden wydał memorandum o natychmiastowej pomocy Ukrainie. Nakazał przekazać 250 mln dolarów pomocy na rzecz wojska plus sprzęt wojskowy o wartości 350 mln dolarów. 05:16 "Na ulicach Kijowa toczą się ciężkie walki. Przeciwnik napotyka się wszędzie na opór i ponosi straty. W pobliżu stacji metra Berestejska zniszczony został konwój dwóch samochodów, dwóch ciężarówek z amunicją i czołgu" - podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. 05:15 Wojna na Ukrainie. Alarm przeciwlotniczy w Łucku



Rano w sobotę 26 lutego o godzinie 5:50 czasu lokalnego (4:50 w Polsce - red.) w Łucku ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Na razie nie ma żadnych szczegółów na temat tego, co dzieje się w mieście.



Alarmy zabrzmiały też w innych miastach - o 5:20 ogłoszono alarm przeciwlotniczy w Charkowie, a o 5:35 w Winnicy. 04:58 Alarm lotniczy został ogłoszony w Winnicy. 04:38 Wojna na Ukrainie. USA chciały ewakuować Zełenskiego. Odmówił



"Washington Post" podaje, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski otrzymał z USA propozycję ewakuacji, którą odrzucił. Ukraińskie media podają, że Zełenski jest w Kijowie i osobiście dowodzi obroną miasta. 04:15 W pobliżu stacji Beresteiska w Kijowie wysadzony został most, żeby powstrzymać marsz okupanta. 04:12 W mieście Wasylków w obwodzie kijowskim pojawił się rosyjski desant. Kilku żołnierzy zostało zabitych. 03:52 Bitwa o Kijów. Strzały na ulicach

Na prawym brzegu Kijowa słychać było serię eksplozji i strzałów z broni automatycznej. 03:26 Bitwa o Kijów to już nie tylko ostrzały, ale też walki uliczne. Rosjanie z bronią pojawili się m.in. przy stacjach metra, gdzie chroni się ludność cywilna.