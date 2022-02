Wojna na Ukrainie. Zełenski z Kijowa: Jesteśmy tu, nie oddajemy żadnej broni

Po nocy ciężkich walk w Kijowie prezydent Ukrainy rano opublikował film nagrany na ulicy miasta. - Dzień dobry wszystkim. Ukraińcy, pojawiło się bardzo dużo fałszywych informacji, jakobym wzywał do składania broni.Nie, ja jestem tutaj, nie oddajemy żadnej broni. Będziemy bronić naszego kraju, bo to jest nasza ziemia, nasza ojczyzna, nasze dzieci. I my wszyscy będziemy tego bronić. Wszyscy jesteśmy tutaj i ja też. To chciałem Wam powiedzieć. Chwała Ukrainie – mówił Wołodymyr Zełenski.

Rosjanie kolportowali wcześniej plotki, jakoby prezydent Ukrainy miał wezwać do składania broni czy wręcz uciec w kraju. Zełenski zaprzeczał im już wczoraj, także w krótkim nagraniu z Kijowa. – Jesteśmy tu. W Kijowie. Bronimy Ukrainy. I tak będzie dalej. Chwała naszym obrońcom. Chwała naszym obrończyniom. Nigdzie się nie wybieramy. Będziemy bronić naszej niepodległości - podkreślił ukraiński przywódca.

Wojna na Ukrainie. USA chciały ewakuować Zełenskiego

Tymczasem "Washington Post" podał, że Stany Zjednoczone kilkakrotnie deklarowały gotowość pomocy w ewakuacji ze stolicy Ukrainy prezydenta kraju Wołodymyra Zełenskiego. Ten odmówił jednak. Więcej szczegółów podaje agencja Associated Press, powołując się na informatora z amerykańskiego wywiadu. Zełenski miał odrzucić ofertę słowami: