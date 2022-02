Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji poinformował na ostatniej konferencji prasowej w Dorohusku, że od momentu wybuchu wojny na Ukrainie granicę z Polską przekroczyło 115 tys. uchodźców.

Paweł Szefernaker pytany na wcześniejszym briefingu o to, ile osób może przyjąć nasz kraj, powiedział, że wszystkie kraje Unii Europejskiej deklarowały przyjęcie migrantów. Polityk nie chciał jednak podać konkretnej liczby. Według doniesień jeszcze sprzed rosyjskiej inwazji do naszego kraju może napłynąć nawet milion migrantów.

Wojna Rosja – Ukraina. Litwa oferuje pomoc Polsce ws. uchodźców

Białoruski kanał informacyjny Nexta poinformował, że Litwa zaoferowała Polsce, że mogłaby przyjąć z naszego kraju część uchodźców uciekających przed wojną. Inne szczegóły nie zostały podane. Dzień przed rozpoczęciem wojny przez Rosję premier Litwy Ingrida Simonyte spekulowała, że może to być od 3 do 30 tys. osób – podał portal Baltic News Network.

Wiceminister spraw wewnętrznych Litwy Vitalij Dmitrijev powiedział dziennikarzom we wtorek, że jego kraj mógłby zaakceptować 8 tys. uchodźców, ale jeśli byłaby taka potrzeba, to Litwa mogłaby przyjąć nawet do 50 tys. osób.

Reutes podał, że pomoc dotyczącą przyjęcia części migrantów z Ukrainy, którzy są w Polsce, zaoferowały Niemcy. Taką deklarację złożyła minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser. Szefowa niemieckiego MSW zaznaczyła, że w tej sprawie jest w kontakcie z polskim rządem i Komisja Europejską. Polityk zaznaczyła, że nasz kraj na razie nie poprosił o pomoc.

Wojna na Ukrainie. Śledź relację NA ŻYWO

Najnowsze informacje na temat wojny Rosja – Ukraina można znaleźć w naszej relacji NA ŻYWO.

Czytaj też:

NA ŻYWO: Wojna na Ukrainie. Kijów broni się przed armią Putina. Nowe informacje z 26.02