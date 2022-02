Wojna Rosja-Ukraina. Ilu Ukraińców dotarło do Polski? MSWiA podało najnowsze dane

Podczas briefingu w Dorohusku w województwie lubelskim Paweł Szefernaker poinformował, że tylko w sobotę 26 lutego w ciągu 4 godzin granicę z Ukrainą przekroczyło kolejne 15 tys. uchodźców wojennych. – Na ten moment jest 115 tys. osób, które od momentu wybuchu wojny przekroczyły granicę polsko-ukraińską – przekazał wiceszef MSWiA.

Przedstawiciel resortu spraw wewnętrznych i administracji zaprzeczył pojawiającym się w mediach społecznościowych doniesieniom i zapewnił, że wszystkie miejsca odprawy granicznej są otwarte i funkcjonują w normalny sposób. – Jest mobilizacja wśród polskich funkcjonariuszy, którym kłaniam się, wyrażam wielki szacunek w imieniu MSWiA, i pewnie również w imieniu wszystkich Polaków – powiedział Paweł Szfernaker.

Wojna na Ukrainie. Szefernaker o działaniach służb

Sekretarz stanu w MSWiA przekazał, że polska strona stara się jak najszybciej odprawiać uchodźców na granicy. Obywatele polscy uciekający z Ukrainy, jak i osoby pochodzenia polskiego, które mają Kartę Polaka, są odprawiane poza kolejnością. – Niestety zdarza się, że system informatyczny po stronie ukraińskiej się zawiesza, w związku z tym czas odprawy się wydłuża, ale nie wynika to z jakichkolwiek zaniedbań ze strony Straży Granicznej – podkreślił. W sytuacji, gdy dzieci nie mają dokumentów, są także normalnie odprawiane.

Jak poinformował sekretarz stanu w MSWiA, przez pierwsze dwie doby większość osób, które przyjeżdżały z Ukrainy do Polski, miała wcześniej ustalone miejsce pobytu. Czekali na nich znajomi, rodzina. - Osoby, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udają się do punktów recepcyjnych, których przy całej długości granicy mamy 9. W ciągu ostatniej doby zwiększyła się liczba osób, które tam trafiają. Teraz to około 10 proc. uchodźców - mówił.

Paweł Szefernaker powiedział także, że wiele osób, uciekając przed wojną, nie korzysta z punktów recepcyjnych przy granicy, tylko jadą jak najdalej od linii frontu. - Należy je zrozumieć. W związku z tym, dziś rano ruszyło 16 punktów informacyjnych na dworcach PKP w stolicach wszystkich województw – podkreślił.

Dodatkowe punkty informacyjne dla Ukraińców są przygotowane w Warszawie na Dworcu Zachodnim, Wschodnim oraz Lotnisku im. Fryderyka Chopina.

