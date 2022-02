Wojna na Ukrainie. Muller: Kanclerz Niemiec nie odpowiedział na nasze propozycje sankcji

– Dzisiaj (w sobotę 26 lutego) byliśmy w Berlinie. Od kilku dni obserwujemy agresję Rosji na Ukrainę, to jak Rosja konsekwentnie realizuje neoimperialną politykę i jak na terenie Ukrainy giną zarówno żołnierze jak i cywile – powiedział rzecznik rządu.

Piotr Muller poinformował, że Polska podczas spotkania z kanclerzem Niemiec zaproponowała wprowadzenie pełnego pakietu sankcji. – Sankcje powinny zostać przyjęte – szybkie odcięcie od SWIFT, zamknięcie NS1 i NS2, odcięcie od pozostałych systemów bankowych, zamknięcie możliwości dostaw gazu, ropy i węgla z Rosji do Europy. Te, które najbardziej dotkliwie uderzą Rosję – powiedział.

Z informacji przekazanych przez rzecznika rządu wynika, że Olaf Scholz w żaden sposób nie ustosunkował się do apeli Mateusza Morawieckiego o wprowadzenie pełnego pakietu sankcji. – Kanclerz Niemiec nie odpowiedział na nasze propozycje pakietu sankcji – przekazał polityk PiS.



Wojna Rosja – Ukraina. Morawiecki o członkostwie w UE

– Apelujemy do wszystkich krajów, aby do Ukrainy kierować dodatkową pomoc. To dzisiaj Ukraińcy decydują o swoim losie. Sankcje są bardzo istotne, ale dostawy humanitarne i uzbrojenia są bardzo ważne – stwierdził Piotr Muller.

Współpracownik premiera przyznał, że Unia Europejska musi być gotowa również do tego, że Rosja podejmie dalej idące działania. – Mateusz Morawiecki zadeklarował, że Polska poprze szybkie uzyskanie statusu kandydata do UE przez Ukrainę. Ważnym sygnałem byłaby również decyzja UE w sprawie wyłączenia wydatków na obronność z reguł budżetowych UE – dodał rzecznik rządu.

Wojna Rosja – Ukraina. Duda o członkostwie w UE

Andrzej Duda zamieścił na swoim profilu na Twitterze wpis, w którym poinformował, że Polska opowiada się za ekspresową ścieżką członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Prezydent podkreślił, że status kandydata powinien być udzielony natychmiast, a rozmowy o członkostwie rozpoczęte niezwłocznie po tym. Ukraina ma mieć też dostęp do środków z UE na odbudowę. To się Ukrainie należy – podkreśliła głowa państwa.