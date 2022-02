Prezydent Ukrainy: Wróg nie ma szans w tej wojnie. Będziemy walczyć tak ciężko, jak trzeba

– Jeśli w schronach rodzą się już dzieci, nawet gdy ostrzał trwa, to wróg nie ma szans w tej wojnie – powiedział Wołodymyr Zełenski w swoim najnowszym wystąpieniu. Przywódca nawiązał do doniesień agencji UNIAN, mówiących, że 25 lutego w Kijowie podczas ostrzału w jednym ze schronów urodziło się dziecko.

Prezydent Ukrainy zapewnił, że jego państwo się nie podda. – Walczymy. Jestem pewien, że widzicie to w wiadomościach. I chcę wam powiedzieć jedno: będziemy walczyć tak ciężko, jak potrzebujemy, aby wyzwolić kraj – podkreślił.

Wojna na Ukrainie. Mocne słowa prezydenta Ukrainy

Noc z piątku na sobotę upłynęła pod znakiem bohaterskiej obrony Kijowa przez ukraińską armię, obronę terytorialną i mieszkańców. W stolicy Ukrainy pozostał prezydent, który według części mediów miał osobiście kierować operacją. Około godz. 11 wyemitowane zostało nagranie z Zełenskim, który podsumował noc.

Wojna na Ukrainie. Zełenski: Odparliśmy ataki wroga

– Wytrzymaliśmy i odparliśmy ataki wroga. Ale walka trwa w wielu miejscach naszego kraju – mówił prezydent. Zełenski skierował też słowa do przywódców Unii Europejskiej z apelem o przyjęcie Ukrainy w struktury. – Naród Ukrainy już zapracował i ma prawo do członkostwa w Unii Europejskiej, a to będzie kluczowym dowodem poparcia naszego kraju. Nadszedł decydujący moment, by raz na zawsze zamknąć długofalową dyskusję strategiczną i decydować o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej – mówił.

Prezydent Ukrainy z apelem do Rosjan

Po około trzech minutach wystąpienia po ukraińsku, Zełenski przeszedł na język rosyjski i zwrócił się do mieszkańców kraju agresora. – A teraz chcę, by usłyszano mnie w Rosji. Absolutnie wszyscy. Tysiące ofiar, setki więźniów, którzy nie mogą zrozumieć, dlaczego wysłano ich na Ukrainę, by umierali, by zabijali innych. Im szybciej powiecie swoim władzom, że wojna musi zostać natychmiast przerwana, tym więcej waszych ludzi pozostanie przy życiu – mówił prezydent Ukrainy.

Czytaj też:

Wojna Rosja-Ukraina. Rosjanie poinformowali o stratach wojennych. Wpis szybko zniknął z sieci