Wojna Rosja - Ukraina. Brytyjska rodzina królewska zabrała głos

Książę William i księżna Kate zamieścili wpis w mediach społecznościowych, w którym odnieśli się do inwazji Rosji na Ukrainę. Para książęca przypomniała spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim i jego żoną, do którego doszło w w 2020 roku. „W październiku 2020 roku mieliśmy zaszczyt spotkać się z prezydentem Ukrainy i Pierwszą Damą, aby poznać ich nadzieję i optymizm na przyszłość Ukrainy” – napisali przedstawiciele brytyjskiej rodziny królewskiej. „Dziś stoimy razem z prezydentem i wszystkimi mieszkańcami Ukrainy, którzy dzielnie walczą o tę przyszłość” – dodali William i Kate.

Warto dodać, że jest to niespotykana sytuacja, ponieważ co do zasady rodzina królewska pozostaje neutralna i nie wypowiada się na tematy polityczne. Wcześniej oświadczenie wydali również książę Harry i Meghan Markle. „Sprzeciwiamy się łamaniu prawa międzynarodowego i humanitarnego wraz z narodem Ukrainy i zachęcamy społeczność globalną i jej przywódców do tego samego” – napisano w komunikacie.

Wojna na Ukrainie - straty Rosjan

Ukraińskie Siły Zbrojne podsumowały, że do tej pory, a więc po trzech dniach inwazji, Rosja straciła w wojnie 16 samolotów, 18 śmigłowców, jeden system rakietowy BUK, prawie 100 czołgów, 540 opancerzonych pojazdów bojowych 15 dział przeciwpancernych. Dodatkowo zginąć miało 3,5 tys. rosyjskich żołnierzy, a prawie 200 kolejnych dostało się do niewoli.

