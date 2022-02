NA ŻYWO: Wojna Rosja- Ukraina. Silny wybuch pod Kijowem. Najnowsze informacje z 27 lutego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odrzucił amerykańską ofertę ewakuacji z Kijowa – podał dziennik „Washington Post”. Prezydent Ukrainy pozostaje w Kijowie, gdzie toczą się intensywne walki z armią Władimira Putina

Mer Kijowa ogłosił wydłużenie godziny policyjnej. Witalij Kliczko ostrzegł, że każdy, kto w tym czasie wyjdzie na ulice, zostanie uznany za dywersanta. „Uwaga! Dla skuteczniejszej obrony stolicy i bezpieczeństwa jej mieszkańców od dziś 26 lutego 2022 roku obowiązywać będzie godzina policyjna od 17:00 do 08:00. Taka godzina policyjna obowiązuje do rana 28 lutego” – napisał

Andrzej Duda odpowiedział na apel Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent zadeklarował, że Polska opowiada się za ekspresową ścieżką członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej

Szef Republiki Czeczeńskiej Ramzan Kadyrow w sobotę 26 lutego potwierdził, że czeczeńscy bojownicy zostali rozmieszczeni na Ukrainie. Siły Zbrojne Ukrainy przekazały, że nie żyje Magomed Tuszajew, dowódca 141. zmotoryzowanego pułku tzw. Gwardii Kadyrowa

Niemcy zmieniają stanowisko w sprawie wysyłania broni na Ukrainę. Po fali krytyki Olaf Scholz zapowiedział wsparcie ukraińskich wojsk w walce z Rosją

Ursula Von der Leyen poinformowała, że Komisja Europejska ma zamiar nałożyć nowe sankcje na Rosję. Chodzi o odcięcie od systemu SWIFT

Elon Musk odpowiedział na prośby wicepremiera Ukrainy. Kraj dostanie dostęp do satelitów Starlink. „Więcej odbiorników w drodze”



5:11 Brytyjski wywiad przekazał najnowsze ustalenia na temat inwazji Rosji na Ukrainę. Z ustaleń Ministerstwa Obrony wynika, że rosyjskie siły nie czynią takich postępów, jakie planowały. Według Brytyjczyków wojska Władimira Putina zmagają się z problemami logistycznymi i silnym oporem ukraińskim



wprost.pl 4:59 Rosyjskie pociski trafiły w składowisko odpadów radioaktywnych w Kijowie. Ukraińskie służby uspokajają, że podczas bombardowania nie doszło do ich rozhermetyzowania



wprost.pl 4:54 Ukraiński dyplomata, który w latach 2014-2021 pracował jako ambasador Ukrainy w Austrii, nie przebiera w słowach



twitter.com 4:45 Prawie 300 tysięcy ludzi musiało opuścić swe domy i uciekać z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę – podaje ONZ. Z jej szacunków wynika, że 160 tys. osób uciekło przed wojną w bezpieczniejsze rejony Ukrainy, a 116 tys. do krajów sąsiednich – przede wszystkim do Polski, ale także do Rumunii i Mołdawii 4:33 Tak wyglądała w nocy granica polsko-ukraińska



twitter.com 4:32 Agencja UNIAN: Rosjanie wysadzili gazociąg w pobliżu Charkowa



twitter.com 4:30 Z komunikatu ukraińskiej armii wynika, że ukraińscy żołnierze odparli potężny atak na Charków na północnym wschodzie kraju 4:29 Polska jest jednym z tych krajów, które w atakowanym z powietrza i oblężonym Kijowie ma ambasadora i dyplomatów. Są to ludzie, którzy pozostali tam na ochotnika - poinformował w nocy w soboty na niedzielę szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP Jakub Kumoch



twitter.com 4:28 Z informacji Ukraińskiej Prawdy wynika, że siły rosyjskie zaatakowały Wasylków pociskami rakietowymi. W mieście wybuchły pożary, które są widoczne nawet z oddalonego o 20 kilometrów Kijowa 4:27 Emmanuel Macron zaapelował do Aleksandra Łukaszenki podczas sobotniej rozmowy telefonicznej, by "jak najszybciej wydalił rosyjskie wojska" z Białorusi - poinformował Pałac Elizejski 4:26 Ukraińskie Siły Zbrojne podsumowały, że do tej pory, a więc po trzech dniach inwazji, Rosja straciła w wojnie 16 samolotów, 18 śmigłowców, jeden system rakietowy BUK, prawie 100 czołgów, 540 opancerzonych pojazdów bojowych 15 dział przeciwpancernych. Dodatkowo zginąć miało 3,5 tys. rosyjskich żołnierzy, a prawie 200 kolejnych dostało się do niewoli 4:21 Dzień dobry.



Trwa czwarty dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Będziemy śledzić na bieżąco najważniejsze wydarzenia i je relacjonować

