Najnowsze doniesienia z Charkowa. Ukraińcy początkowo odparli atak, rosyjskie wojsko wjechało do miasta

W nocy z 26 na 27 lutego ukraińska armia wydała komunikat, w którym przekazano, że żołnierzom udało się odeprzeć potężny atak Rosjan na Charków, miasto położone na północnym wschodzie kraju.

Wojna na Ukrainie. Charków - najnowsze informacje

Przewodniczący Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Oleg Sinegubow przekazał, że do miasta wkroczyły lekko uzbrojone wojska rosyjskie. „Nastąpił przełom także w centralnej części miasta” - napisał. Według polityka Rosjanie są już w centralnej części miasta, trwają walki uliczne. Syniehubow zaapelował do mieszkańców, by nie opuszczali miejsc, gdzie się ukrywają.

Do sieci trafiło mnóstwo zdjęć, na których widać kolumny opancerzonych pojazdów. Część z nich została spalona, a ukraińskie siły twierdzą, że rosyjskie natarcie na Charków wydaje się prawie całkowicie wstrzymane.

Wojna Rosja - Ukraina. Jak wygląda sytuacja w miastach?

Agencja UNIAN podała z kolei, że Rosjanie wysadzili gazociąg w pobliżu Charkowa. Na razie nie wiadomo, czy chodzi o regionalną instalację przesyłu gazu ziemnego, czy też jest to część gazociągu prowadzącego z Rosji na zachód Europy. Rosyjska artyleria miała także trafić w dziewięciopiętrowy blok mieszkalny w Charkowie. W wyniku ostrzału jedna osoba zginęła, a 80 zostało ewakuowanych.

Wojna na Ukrainie. Walki na przedmieściach Kijowa



Nadal trwają także walki na przedmieściach Kijowa oraz w obwodzie ługańskim. Według strony ukraińskiej po zaciętych walkach siłom Władimira Putina udało się posunąć na przód od Chersoniem na południu Ukrainy. Ukraińcy informują także, że sytuacja w Mariupolu na południu Ukrainy jest stosunkowo spokojna. W Ochtyrce w pobliżu miejscowości Sumy na północy Ukrainy na skutek ostrzału zginęło sześć osób, w tym siedmioletnia dziewczynka.

Szef administracji państwowej obwodu kijowskiego Ołeksij Kułeba przekazał, że trwają również walki o lotnisko pod Wasylkowem i z tego powodu strażacy nie mogą przystąpić do gaszenia bazy paliwowej ostrzelanej przez siły rosyjskie pociskami rakietowymi.



Wojna na Ukrainie. Rosja ponosi straty

Brytyjski wywiad przekazał najnowsze ustalenia na temat inwazji Rosji na Ukrainę. Z ustaleń Ministerstwa Obrony wynika, że rosyjskie siły nie czynią takich postępów, jakie planowały. Według Brytyjczyków wojska Władimira Putina zmagają się z problemami logistycznymi i silnym oporem ukraińskim.

Siły rosyjskie ponoszą straty w ludziach, a pewna liczba rosyjskich żołnierzy została wzięta do niewoli przez siły ukraińskie - napisano w oficjalnym komunikacie. Według brytyjskiego wywiadu władze Rosji miały ograniczyć dostęp do kilku platform mediów społecznościowych, próbując ukryć przed własnymi obywatelami szczegóły sytuacji na Ukrainie.

Zapraszamy do śledzenia relacji, w której na żywo opisujemy najważniejsze wydarzenia z Ukrainy.

